مجوهرات عيونها عليكِ من"بولغاري"

إذا كانت مجوهرات Serpenti إحدى مجموعات Bulgari الأحبّ إلى النفوس، فإنها بتصاميمها الجديدة التي تحمل اسم Serpenti Eyes On Me تحيط بالأصابع، وتلتفّ حول المعاصم، وتتعلّق بالآذان، وتتدلّى حول الأعناق على شكل تصاميم تتميّز بتعدّد أشكالها وبسماتها الإبداعية في الوقت عينه.

واحتفاءً بجاذبية "العين" وفتنتها، فقد تركّزت تصاميم هذه المجموعة على النظرة الآسرة التي تمتع بها الأفعى. ففي جوهر هذه التصاميم يتركّز رأس الأفعى المستوحى من أشكال أفاعي دار Bulgari التي تمّ إطلاقها في ستينيات القرن الماضي.

تجتمع في مبتكرات مجموعة Serpenti Eyes On Me قلادات رائعة من الذهب الزهري بعين من الجمشت في رأس الأفعى، وأساور من الذهب الأبيض مكسوة بالكامل بالماس المرصوف بعينين من الزمرد النفيس بالإضافة إلى خواتم وأقراط للأذنين من الذهب بلونيه الأبيض والأصفر. وكيفما كانت نظرات الأفعى فهي تحتل موقع القلب في التصاميم الإبداعية لمجموعة Serpenti الجديدة.

رأس الأفعى في هذه التصاميم قد يأتي مدبباً، أو مسطّحاً، أو مستديراً، أو ثلاثيّ الأبعاد، أو متوهجاً بالماس. والرأس في كلّ أشكاله يلعب دور شاهد على ما تتمتع به دار Bulgari من تميّز وعراقة، بينما تكشف كلّ تحفة في هذه المجموعة على مدى خبرات صانع المجوهرات الروماني وقدراته الإبداعية.