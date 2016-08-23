في استقبال الخريف حان الوقت لاختيار عطر جديد

في إطار التحضيرات لاستقبال فصل الخريف، ننصحك بتبنّي عطر جديد يكشف جوانب مخفيّة من شخصيّتك ويكون بمثابة بصمة متجدّدة تتركينها من حولك.

ولمساعدتك في هذا المجال قدّمت دور #العطور العالمية مجموعة من الإصدارات النسائية اخترنا لك منها 4 لتتعرّفي عليها فيما يلي:

- عطرTom Ford Neroli Portofino Forte الذي يشكّل تكثيفاً جريئا ومنعشا لعطر Neroli Portofino الأيقوني. وقد تمّ تعزيزه بعمق غنيّ وتركيز مضاعف لجوهره الزهوري الفخم مع النفحات العليا المفعمة برائحة الغابات الساحلية الإيطالية والجلود الناعمة. النفحات الحامضية تلتقي في هذا العطر مع نكهات الخزامى والحبق. وفي قاعدته تتداخل النفحات الخشبيّة مع رائحة الجلود الفاخرة أما العنبر الثمين فيعطيه خاتمة مفعمة بالأحاسيس.

- عطر YSL Exquisite Musk الذي ينضمّ كخامس #عطر إلى "المجموعة الشرقية" Oriental Collection من YSL. يشيد هذا العطر الجريء بأحد أكثر المكوّنات الأسطورية في صناعة العطور وهو العنبر. وللمحافظة على طابع العطور الخمسة في "المجموعة الشرقية" يتمحور عطر Exquisite Musk حول التلاعب بالتناقضات. وهو يعتمد في بنيته على أساس قويّ من خشب #العود ومزيج المسك التي أضيفت إليه روح الورد، وخلاصات جوزة الطيب والقرفة بينما يطفو الزنجبيل فوقها بتماوج محوّلاً هذا الخليط إلى بطاقة بريدية من الشرق على شكل عطر.

- عطر Dolce&Gabbana Velvet Pure المستوحى من زهرة ريسيدا التي تنمو في منطقة المتوسط والتي افتقدتها صناعة العطور لعقود طويلة من الزمن. تختلط في هذا العطر الوردي المنعش زهرة ريسيدا مع نفحات الياسمين، والحمضيات، والجالبانوم. كما تدخل عليه نفحات أوراق التين، والنرجس، والنيرولي، والجيرانيوم.

ويتعزّز هذا العطر الأخضر المنعش باللمسة الجافة لنجيل الهند وزبدة السوسن التي تضفي عليه سماتها الخضراء الصافية.

- عطرEau de Parfum McQueen من Alexander McQueen بمكوّناته النادرة وتقنيّات استخلاص عصريّة لإبداع بنية لا يحدّها الزمن. إنه عطر ورديّ تقليدي مستوحى من أزهار الليل ونابض بالغموض. تختلط فيه نفحات الياسمين والمسك والإيلانغ إيلانغ كمكوّنات أساسية. وتدخل عليها لمسات من الفلفل الوردي ونجيل الهند والقرنفل. يتميّز هذا العطر بكونه استعراضاً للكيمياء الجديدة المثيرة في عالم العطور والتي تمزج بين الجمال والديناميكية التي تميّز بها دار ماكوين.