هذه أول مجموعة نظارات شمسية من "أوميغا"

أرادت دار Omega الشهيرة بصناعة الساعات الفاخرة أن تنطلق من تاريخها العريق وإرثها الغني باتجاه عوالم جديدة. وبعد نجاح مجموعة المجوهرات التي قدمتها مؤخراً، ها هي اليوم تقدم مجموعة من النظارات الشمسية بالتعاون مع علامة Marcolin Eyewear الإيطالية.

تصاميم النظارات الشمسية جاءت مستوحاة من تاريخ دار Omega في مجال صناعة الساعات، ومن التفاصيل الصغيرة التي تزين ساعاتها النسائية والرجالية. وقد تم تنفيذ هذه النظارات بمواد عالية الجودة كما تميزت بخصائص عاكسة للضوء ومضادة للخدوش.

الطابع الكلاسيكي الذي يغلب على ساعات Omega بدا واضحاً في تصاميم النظارات التي دخل عليها أيضاً الطابع العصري من خلال استعمال مواد ولمسات مبتكرة.

فيما يلي ندعوكم للتعرف على أول مجموعة نظارات شمسية تحمل توقيع Omega.