نظارات جديدة لك وله من"بانتير دو كارتييه"

تحافظ نظارات Panthere De Cartier على تميزها في مجموعتها الجديدة، ولكنها تتخذ هذه المرة طراز "نظارات الطيار" المفضل بالنسبة للعديد من النساء والرجال. وهي تأتي بخطوط انسيابية منتظمة يزينها أحد رموز دار Cartier المعتمدة وهو نمر"البانتير".

أسلوب هذه النظارات كلاسيكي بالإجمال ولكنه يحمل أيضاً طابعاً استثنائياً وتفاصيل غير متوقعة، فهي تتزين برأس "البانتير" على شكل حلية منحوتة ومرصعة بالجواهر. أما عدساتها فتأتي بتأثير المرآة العاكسة ومطلية بطبقة خفيفة باللون الذهبي أو أنها رمادية متدرجة في اللون مع تأثيرات عاكسة فضية اللون تدل على درجة عالية من الأناقة، في حين يتغطى الجسر والأذرع بطبقة نهائية من الطلاء الناعم باللون الذهبي أو البلاتين كمثال رائع على براعة وخبرة دار Cartier في إبداع النظارات.

إنها مجموعة نظارت شمسية للنساء والرجال تتميز في تصميمها بإدخال عناصر من الطبيعة البرية، وقد أبدعت الدار هذا التصميم الكلاسيكي الذي أعيد ابتكاره في مركز Cartier لتصنيع النظارات الذي يضمن معايير عالية بصورة استثنائية.

ندعوكم للتعرف عليها فيما يلي: