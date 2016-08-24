10 زيوت طبيعية تساعد في حلّ جميع مشاكل الشعر

تتعدّد فوائد #الزيوت_النباتية في المجال التجميلي ولذلك نجدها تدخل بكثرة في تركيب #مستحضرات العناية بـ #البشرة و #الشعر . ولكن استعمال هذه #الزيوت بصيغتها الطبيعية يمكن أن تكون له فوائد عديدة في هذا المجال أيضاً. فيما يلي جمعنا لكم أفضل 10 زيوت للعناية بالشعر ندعوكم للتعرّف على فوائدها وكيفية استعمالها:

1 - #زيت_الخزامى لنمو الشعر: ينشّط الدورة الدموية في #فروة_الرأس مما يساعد على تسريع #نمو_الشعر . يُنصح بتدليك الفروة بشكل يومي ببضع قطرات من هذا الزيت لفترة لا تقل عن ستة أشهر للحصول على نتائج فعّالة.

2 - زيت #شجرة_الشاي للقضاء على #القشرة : يرطّب فروة الرأس ويتمتع بمفعول مضاد للفطريات كما يساعد في عملية نمو الشعر. يُنصح بإضافة بضع قطرات من هذا الزيت إلى كمية #الشامبو المستعملة لـ #غسل_الشعر ، على أن يتم نقع الشعر بهذا الخليط لمدة 5 دقائق قبل شطفه بالماء.

3 - زيت #إكليل_الجبل لمحاربة التساقط: هو غني بمضادات الأكسدة ينشّط الدورة الدموية في فروة الرأس، يُنصح باستعمال بضع قطرات منه لتدليك فروة الرأس بعد كل استحمام.

4 - #زيت_الأرغن للعناية بالشعر الجاف: يعيد الحيوية والترطيب إلى #الشعر_الجاف نظراً لغناه بالأحماض الأمينية. يُنصح بتدليك الشعر من الجذور إلى الأطراف بهذا الزيت على أن يتم تغليف الشعر بعد ذلك بقبّعة حمام بلاستيكية لتجنب تسرّبه وتركه على الشعر لمدة ساعتين قبل غسله.

5 - #زيت_النعناع للعناية بـ #الشعر_الدهني : يتميّز بقدرته على إعادة التوازن إلى فروة الرأس مما يحدّ من إفرازاتها الدهنية. يُنصح بخلط بضع قطرات من هذا الزيت مع نصف كوب من الماء وتدليك فروة الرأس. على أن يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة قبل الاستحمام.

6 - #زيت_المريمية للقضاء على #الشيب : خصائصه المنشّطة تحفّز إنتاج #الميلانين مما يساعد على إعادة #تلوين_الشعر بشكل طبيعي. يُنصح باستعمال بضع قطرات منه لتدليك فروة الرأس 3 مرات أسبوعياً، على أن يتم تغليف الشعر بمنشفة وتركه طوال الليل.

7 - #زيت_الأفوكادو للعناية بـ #الشعر_الرقيق: يتميّز بغناه بالفيتامينات والبروتينات والحديد، ما يساعد على ترطيب الشعر وتغذيته دون إثقاله. يُنصح بإضافته إلى الشامبو أو استخدامه كقناع لمحاربة آثار التعرّض المفرط للشمس وتحفيز عملية نمو الشعر.

8 - زيت #خشب_الصندل للوقاية من #التقصّف : يؤمن الحفاظ على #ترطيب_الشعر ما يحول دون تقصّفه وتكسّره. يُنصح بتدليك أطراف الشعر به بعد الاستحمام على الأقل 3 مرات أسبوعياً.

9 - #زيت_جوز_الهند لتنعيم الشعر المجعّد: يرطّب الشعر ويعيد إليه المرونة. يُنصح بتسخينه قليلاً قبل الاستعمال على أن يُضاف بضع قطرات منه إلى الشامبو. ويُترك الخليط على الشعر لمدة 5 دقائق قبل غسله.

10 - #زيت_المارولا للعناية بالشعر المصبوغ: غناه بالفيتامينات والأحماض الدهنية يؤمن الترطيب والتغذية التي يحتاجها الشعر المصبوغ. يُنصح بإضافة بضع قطرات منه إلى الكونديشنر لحماية الشعر المصبوغ من التقصّف والجفاف.