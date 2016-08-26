هؤلاء هم نجوم "سواروفسكي" لهذا الموسم

قامت شركة Swarovski المتخصصة في صياغة قطع #الكريستال و #مجوهرات الأزياء بإطلاق حملتها الترويجية الجديدة التي تحمل عنوان "الإلهام المتألّق" Brilliant Inspiration والتي تمتاز بمشاركة ثمانية مواهب مميّزة في عالم الفن، والتصميم، والأزياء وقفت أمام عدسة المصوّر الشهير تيم ووكر.

تتألّف الحملة من صور تمثّل دلالات التميّز والإبداع بهدف لفت انتباه الجمهور إلى مواهب صاعدة متألّقة وملهمة. منها مصممة الأزياء ماري كاترانزوي التي تعلّق على صورها ابتكاراً غنياً بالزخرفة والتطريز، مصممة الأحذية والأكسسوارات شارلوت أولمبيا التي تتزيّن بأكسسوار مرح يذكّر بتصاميمها المعاصرة. وهناك صانع الصور إدوارد إيننفول مدير الإبداع والأزياء لدى مجلة W الذي يقف أيضاً وراء التقاط صور كبار عارضي الأزياء في عالم #الموضة، والذي يرتدي بدلة تزحف عليها مجموعة من الحشرات المرصّعة بالمجوهرات.

وتشارك أيضاً فنانة مستحضرات التجميل إسامايا فرينش التي ارتقت بمهنتها غير التقليدية إلى مصاف الابتكارات الفنية. وهي تحمل فرشاة بيدها ولوحة من الكريستال القرمزي إلى جانب رأس عارضة أزياء بلا جسد. هذا بالإضافة إلى كيت ولورا ميوليفي، الرموز الحاضرة على ساحة عروض الأزياء الأميركية المحاطين بفراشات رقيقة مرصّعة بقطع الكريستال.

ويخرج أيضاً علينا توم براون معلّم الخياطة البارع وهو يحمل حقيبة مرصّعة بقطع الكريستال بشكل مبالغ به، بينما يستعرض المصمم جايسون وو ابتكاره الأنيق والفاخر الذي يقوم من خلاله بنقل السحر الأنثوي الكلاسيكي من عالم الأزياء إلى عالم المفروشات من خلال تصميم مطرّز بشكل معقّد بقطع الكريستال.

ومن أعلى مستويات عروض الأزياء تأتي كارلي كلوس، سيدة الأعمال وملهمة الأزياء وأنماط الحياة والوجه الجديد على حملات Swarovski. ويجمع بين هذه المواهب عشق وتقدير الإشراق المنبثق من بلورات قطع الكريستال التي تنتجها Swarovski، والتي يعملون من خلالها على صقل أعمالهم بأساليب غير متوقّعة أحياناً.