هذا كل ما تحتاجينه لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء

هل تتمنّين إعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ الأمر أصبح ممكناً من خلال العديد من الوسائل. لا تدعي بشرتك وشعرك وطلّتك تكشف عمرك الحقيقي. فإلى جانب الجراحة التجميلية، هناك العديد من الأمور التي يمكنك فعلها لكي تبدي أصغر بسنوات من عمرك الحقيقي. تابعيها معنا فيما يلي:

حافظي على بشرتك:

- تعرفين أن عليك استخدام الواقي الشمسي واتّباع روتين للعناية بالبشرة، ولكن هل تفعلين ذلك بشكل منتظم؟ تعلّمي من أخطاء الآخرين، فوضع الواقي الشمسي وتجنّب أشعة الشمس فوق البنفسجية القوية هما تدبيران وقائيان لا تفكّر فيهما الكثير من النساء إلا بعد فوات الأوان. ابدئي اليوم واستخدمي كريم أساس يحتوي على عامل وقاية من الشمس لتؤخّري ظهور الخطوط الرقيقة والتجاعيد التي ستقلقين بشأنها في غضون بضع سنوات فقط.

- حدّدي نوع بشرتك واختاري كريم ترطيب للنهار وآخر للمساء. قد تجدين هذا الأمر مربكاً مع وجود كل هذه المنتجات في السوق، ولكن لا تتردّدي في تجربة بعضها. الكريمات التي تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي قد تكون فعّالة جداً في تقليل الخطوط الرقيقة، ويمكن إيجادها بسهولة دون وصفة طبيّة.

- استخدمي كريماً لمكافحة التجاعيد يومياً فهو مرطّب سريع بعد غسل الوجه، ويجب أن يكون خفيفاً بما فيه الكفاية لوضعه تحت الماكياو على العنق ومنطقة أعلى الصدر. ويمكن أن تعكس بعض الكريمات فعلاً بعض علامات شيخوخة الوجه، ولكنها لن تفعل أكثر من ذلك. لزيادة فعالية نظام العناية بالجمال ومكافحة الشيخوخة، استخدمي كريماً ليلياً أو مصلاً لتغذية البشرة بالعمق.

احرصي على تجدّدها:

- إلى جانب علاجات الليزر المكلفة، يعتبر التقشير الكيميائي حلاً موضعياً يخلّصك من خلايا الجلد الميتة على سطح البشرة ويسمح للبشرة بالتجدّد، ما يساعد على محو التجاعيد والتخلّص من ضرر أشعة الشمس وتحسين ملمس البشرة. يمكنك إجراء هذا التقشير عند الخبيرة أو شراء مقشّر كيميائي يباع دون وصفة طبية يحتوي على حمض الغليكوليك لاستخدامه في المنزل. اتبعي التعليمات بدقّة، للحصول على أفضل النتائج.

- التقشير الكريستالي هو طريقة أخرى للتقشير وإظهار البشرة الجديدة، ويمكن القيام بها في المنتجع الصحي، أو عيادة الطبيب، أو في المنزل. وهي فعّالة في إزالة خلايا الجلد الميتة. هذا العلاج غير مؤلم، على الرغم من أنه قد يسبّب بعض الانتفاخ والاحمرار. قد تكون النتائج فورية، ولكن يجب القيام بالتقشير الكريستالي على أساس منتظم للحصول على مظهر أكثر شباباً.

استعيني بحيل الماكياج:

- مع مرور السنوات، يجب أن تغيّري الأساليب التي كنت تستخدمينها لوضع الماكياج. فما كان فعّالاً ويبدو رائعاً عليك قبل بضع سنوات، لن يكون جذّاباً إذا كان يبرز مشاكل البشرة. لتوحيد لون البشرة، ضعي كريم الأساس بخفّة وبكميّة قليلة لكيلا يستقرّ في الخطوط الرقيقة والتجاعيد. يمكنك تجنب استخدام البودرة السائبة، ولكن إذا أردت وضعها ضعي القليل منها. تذكّري أن تموّهي كريم الأساس باتجاه عنقك لكيلا يبدو وكأنك ترتدين قناعاً.

- يمكنك استخدام المرطب الملوّن بدلاً من كريم الأساس، فهو خفيف ويوفّر لك تغطية شفّافة تبدو طبيعية. وقد يحتوي على مواد مفيدة لبشرتك مثل عامل الوقاية من الشمس والريتنول والفيتامينات. اختاريه بدرجة لون مناسبة لبشرتك.

- إن الظلال اللامعة قد تبرز التجاعيد، لذا خفّفي من استخدامها. ولكن، ذلك لا يعني أن تستخدمي فقط الألوان المملّة غير اللامعة، فهناك العديد من العلامات التجارية التي تصدّت لهذه المشكلة بابتكار ظلال عيون لامعة رائعة لا تستقرّ في الثنيات التي تحاولين إخفاءها. ابحثي عن المنتجات المصمّمة خصيصاً لجعل النساء يبدين أصغر سناً.

- تظهر علامات التقدّم في العمر لدى النساء عند منطقة العينين أولاً. وإليك سرّ صغير: ما يحدث ليس فقط تشكّل الخطوط الرقيقة والتجاعيد، بل أيضاً ترقّق الرموش والحواجب. ويحدث هذا ببطء شديد بحيث قد لا تتمكّنين من تحديد ما تغيّر بالضبط. عالجي المشكلة وفقاً لذلك. إذا كانت رموشك بدأت تصبح أخف، استخدمي الماسكارا التي تزيد الحجم ويمكنك أيضاً استخدام الرموش الزائفة على شكل مجموعة أو رموش فردية. كما يمكن ملء الحواجب باستخدام القلم أو بودرة الحواجب. وقد يساعد شمع الحواجب أو جل الحواجب على مزجها وتثبيتها في مكانها.

تناولي أطعمة صحية:

لا تحتاج أجسامنا إلى كل الأطعمة التي نتناولها. وتتباطأ عملية الأيض مع مرور السنوات، لذا حان الوقت لتناول أطعمة صحية والحدّ من الأطعمة المليئة بالسكر والدهون التي نشتهيها. إذا لم تكوني قد فعلت هذا بعد، ابدئي بقراءة بطاقات الأطعمة وستكتشفين أشياء صغيرة لم تكوني تعرفينها؛ مثل الأطعمة المليئة بالدهون والسكر والصوديوم التي يجب تجنّبها قدر المستطاع واستبدالها بالفاكهة والخضار الطازجة. وستلاحظين أن بشرتك وشعرك وأظافرك أصبحت أفضل بكثير، كما ستشعرين أنك أكثر صحة أيضاً. وخلال ذلك، لا شك أنك ستتخلّصين من بعض الكيلوغرامات غير المرغوب بها، وتتمكّنين من ارتداء الملابس التي لم تكوني قادرة على ارتدائها في السابق.

اختاري تسريحة متجدّدة:

- تابعي إطلالات الممثلات وعارضات الأزياء للتعرّف على موضة تسريحات الموسم. وسواء كان شعرك طويلاً أم قصيراً، يمكنك تلوينه وتسريحه بأي تسريحة تريدينها وأي لون ترغبين به. وقد تبدو تسريحات الشعر الرائجة رائعة على أي شخص تقريباً طالما أنها مناسبة لشكل الوجه. وبما أن الشعر يصبح أغمق مع التقدّم في العمر، أضيفي بعض خصل الهايلايت لتأطير وجهك.

- إن رفع الشعر وربطه على شكل ذيل حصان وتجديله بالجدائل الفرنسية هي تسريحات توحي بالشباب، ولكنها قد تظهر بعض الشعر الأبيض الذي تودّين إخفاءه. لعلاج هذه المشكلة، يمكنك القيام بهذه التسريحات بعد صبغ شعرك أو وضع لون فوري أو التعايش مع ذلك. فقد لا يكون ملحوظاً بقدر ما تعتقدين.

اختاري أزياءك بذكاء

- ليس من الضروري أن تكوني خبيرة في الأزياء لكي تبدي أصغر سناً. يمكنك استخدام اتجاهات الأزياء الرائجة اليوم لمصلحتك. فالجينز منخفض الخصر إلى المتوسط ليس مريحاً فقط، بل يخفّف شكل البطن المنتفخة. وبنطلونات الجينز والسترات المصنوعة من أقمشة قابلة للتمدّد مثل الليكرا تمنحك بعض الراحة حين تحتاجينها. وإذا اشتريت المقاس المناسب، يمكنك أن تبدي أنحف.

- أحدث الاتجاهات في مجال الأحذية والأكسسوارات مناسبة أيضاً للنساء فوق الأربعين من العمر. والأحذية التي تبدو رائعة قد تكون مريحة حقاً. جرّبيها لتجدي حذاءً تحبّينه. استخدمي المجوهرات لمصلحتك وأبعدي الاهتمام عن مناطق المشاكل. المجوهرات الضخمة شائعة بين النساء في جميع الأعمار ورائعة لمنحك الأناقة ولمسة من اللون.

- اهتمّي بعقلك وروحك. ليس مهماً كيف تبدين طالما أنك تشعرين أنك أصغر سناً. استخدمي روحانيتك لتغذية روحك وستكتسبين نظرة إيجابية للحياة. هناك خيط رفيع بين المحاولة بشدّة وبين أن تبدي أصغر سناً حقاً. عليك أن تجدي هذا الخيط ولا تتجاوزيه.