الآنسة "ديور" تكشف لنا عن عطرها الجديد

إنه عطر مرح ومعاصر ومفعم بالحيوية.. عطر ملوكي مفعم بأريج الأزهار مع المقدار المناسب من عبير الفواكه.. وهو يتمتع بالمزيج الفريد لأناقة "ديور" Dior التي تجمع ما بين اللامبالاة والجرأة.

إنه عطر Miss Dior Absolutely Blooming الذي أراد له فرنسوا ديماشي، مبتكر عطور الدار، أن يجسّد الجرأة والرقة المنعشة. وهو قال في هذا المجال: "ما من درجة عطرية مرة ولاذعة في التركيبة، وما من شيء يُفسد أو يُزعج هذا التناغم الإيجابي الرهف للعطر".

الدرجات الطاغية لتناغم الفاكهة الحمراء والتوت الأحمر والرمان والكشمش الأسود تزداد حدّتها من خلال حبوب الفلفل الزهري، ما يمنح هذا العطر جانباً إيجابياً يلائم المرأة المرحة التي تحب الحياة.

وتشكّل الأزهار القلب النابض لهذا العطر، إذ تختلط فيه نفحات وردة سنتيفوليا مع الورد الجوري ووردة أيار وأزهار الفوانيا. ويتميّز هذا العطر بدرجات أساسيّة من المسك الأبيض الذي يطلق التركيبة بأكملها، وينبعث لمعانقة الدرجات الطاغية بعبير الأزهار، ما يضفي على العطر لمسة منعشة على الدوام.

نجمة Miss Dior الممثلة نتالي بورتمن تبدو مفعمة بالحيوية والشغف، وهي تجذبنا بعينيها الضاحكتين، ويبدو المرح على محيّاها كما لو أنها تقول "حتماً" Absolutely لعطر Miss Dior Absolutely Blooming الجديد.