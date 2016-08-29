الأطفال يستحقون أيضاً أناقة فاخرة مع"فيراغامو"

كشفت دار Salvatore Ferragamo الإيطالية الفاخرة عن مجموعة مبتكرة من الأحذية والأكسسوارات المخصّصة للأطفال، حملت عنوان Ferragamo Mini. وهي تتوجه للفتيان والفتيات الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8سنوات.

وقد عملت الدار على تطوير تشكيلة تتضمّن نماذج بارزة لأشهر ابتكاراتها من أمثال حذاء Varina المستوحى من أحذية راقصات الباليه، وحذاء "موكاسان" من سلسلة Double Gancio المزيّن بطبقة مزدوجة من نقشة الغانشيو الشهيرة، لتقدّم عبرها قطعاً عصرية أنيقة تعكس رؤية العلامة لمفهوم الموضة ولكن بعيون الأطفال.

كما تطرح التشكيلة باقة من الأحذية الرياضية، إلى جانب تصميم مصغر عن حقائب اليد المعروفة باسم Vara بأسلوب يعكس تمسك الدار بأعلى درجات المهارة والحرفية الإيطالية العريقة، ويثبت أن الأناقة لها حضور مرح لا يخبو مع الزمن.

وتعرض الدار مشاهد مصورة تنبض بالأحاسيس والأجواء المبهجة التي ميزت الأفلام الترويجية لتشكيلات الدار من الأزياء الجاهزة للسيدات والرجال، حيث يمارس الأطفال لعبة الغميضة ويأخذون مواقعهم خلف الستائر والكراسي والوسائد، لكنهم لا ينجحون بالاختباء طويلاً لأنهم يظهرون بملابس عصرية ملونة تحفل برسومات تجريدية تطابق تماماً ما يرتديه آباؤهم وأمهاتهم. تعرّفوا فيما يلي على أبرز تصاميم هذه المجموعة.