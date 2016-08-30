زهير مراد يريدكِ أن تكوني "سوبرموديل" هذا الموسم

من وحي كلوديا شيفر، وسيندي كراوفورد، ونعومي كامبل... اللواتي حملن لقب "سوبر موديلز" في تسعينيات القرن الماضي، صمّم زهير مراد مجموعته من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين.

هذه المجموعة التي غلب عليها الاستعمال المكثّف لثنائي الأبيض والأسود أرادها مراد أشبه برحلة إلى أمسيات مدينة لوس أنجلوس الأميركية، حيث يتجلّى كل "غلامور" الإطلالات تحت أضواء المدينة التي لا تنام. ولذلك أطلق عليها اسم Wild Nights in LA.

يختلط في تصاميمها الجلد مع الدانتيل في أزياء فاتنة تقدّم الأناقة بأسلوب عصريّ بعيدا عن الروتين، يجمع بين الرقّة والثقة في إطلالة واحدة.

طابع "الغلام روك"Glam’rock يغلب على التصاميم التي تجمع بين الجاكيتات الجلدية لراكبي الدراجات، وبنطلونات الدنيم، والأثواب القصيرة المزيّنة بالشراريب.

أما طابع "الغلام باروك"Glam’ baroque فيتجلّى في الإطلالات المخمليّة التي تأخذ شكل بدلات سموكينغ حيناً وأثوابا مطرّزة حيناً آخر. ويتألّق طابع "الغلام غرافيك"Glam’graphique من خلال ثنائيّة الأبيض والأسود التي تلوّن الأثواب حيناً و"الجامبسوت" حيناً آخر، فيما تأتي الأزرار الذهبية، والأحزمة العريضة والأوشحة السوداء التي تلفّ العنق لتكمّل أناقة الإطلالة في كلّ تفاصيلها.

أبرز ما لفتنا في مجموعة زهير مراد لخريف وشتاء 2016 التطريز الذي غزى الأقمشة ليحوّلها إلى خامة فاخرة ورسمات الفراشات التي زينت الأزياء السوداء مضيفة عليها لمسات من الإشراق. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي واختاروا منها ما يناسبكن.