25 تصميما من أفخم المجوهرات لمناسباتك

لا تكتمل أناقتك في المناسبات الكبيرة من دون مجوهرات فاخرة تضفي عليها لمسات من التميّز والفخامة. ولذلك تحرص دور المجوهرات العالمية على تقديم أفضل ما عندها في هذا المجال. وقد لفتتنا بما قدّمته أخيراً، على هامش أسبوع الخياطة الراقية الباريسية للخريف والشتاء المقبلين، من تصاميم تجمع بين الإبداع في الفكرة والحرفيّة العالية في التنفيذ.

فقد تميّزت دار Boucheron بتقديم "كاب" مصنوع بالكامل من الذهب الأصفر ومرصّع بالماس حمل اسم Cap de Lumiere، كما قدّمت مجموعة من العقود المصنوعة من الذهب الأبيض المرصّع بالماس تميّزت بتصاميمها المبتكرة.

دار Bulgari اختارت الأحجار الملوّنة لتزيّن بها العقود المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصّعة بالماس. وقد برعت في خلط الألوان وتحويل التصاميم إلى منحوتات فنيّة تنبض حيويّةً وأناقة.

تميّزت دار Cartier بمجموعتها المستوحاة من نبتة الصبّار والتي تضمّنت خواتم وأساور مبتكرة.

اختارت دار Chanel سنابل القمح كمصدر وحي لمجوهراتها، فتزيّنت العقود والخواتم والأساور بسنابل من الذهب الأبيض المرصّع بالماس.

دار Chaumet وجدت في أوراق النباتات مصدر وحي لها، وقد استعملت الأحجار الملوّنة بكثافة. لفتنا من تصاميمها تاج من الذهب الأبيض تزيّن بأزهار مرصّعة بأحجار حمراء تضاهي رقّة وجمال الأزهار الطبيعية.

دار De Beers بقيت وفيّة لإرثها وتاريخها في مجال صناعة المجوهرات من خلال مجموعة من العقود والخواتم المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصّعة بحرفيّة عالية بحبّات الماس المتعددة الأشكال والأحجام.

وتميّزت دار Tiffany&Co بتصاميم ذات طابع شبابي عصريّ دخلت عليها الأحجار الملوّنة لتضيف عليها لمسات من التميّز والابتكار.