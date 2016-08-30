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25 تصميما من أفخم المجوهرات لمناسباتك

المصدر: رانيا لوقا- العربية.نت
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لا تكتمل أناقتك في المناسبات الكبيرة من دون مجوهرات فاخرة تضفي عليها لمسات من التميّز والفخامة. ولذلك تحرص دور المجوهرات العالمية على تقديم أفضل ما عندها في هذا المجال. وقد لفتتنا بما قدّمته أخيراً، على هامش أسبوع الخياطة الراقية الباريسية للخريف والشتاء المقبلين، من تصاميم تجمع بين الإبداع في الفكرة والحرفيّة العالية في التنفيذ.

فقد تميّزت دار Boucheron بتقديم "كاب" مصنوع بالكامل من الذهب الأصفر ومرصّع بالماس حمل اسم Cap de Lumiere، كما قدّمت مجموعة من العقود المصنوعة من الذهب الأبيض المرصّع بالماس تميّزت بتصاميمها المبتكرة.

دار Bulgari اختارت الأحجار الملوّنة لتزيّن بها العقود المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصّعة بالماس. وقد برعت في خلط الألوان وتحويل التصاميم إلى منحوتات فنيّة تنبض حيويّةً وأناقة.

تميّزت دار Cartier بمجموعتها المستوحاة من نبتة الصبّار والتي تضمّنت خواتم وأساور مبتكرة.

اختارت دار Chanel سنابل القمح كمصدر وحي لمجوهراتها، فتزيّنت العقود والخواتم والأساور بسنابل من الذهب الأبيض المرصّع بالماس.

دار Chaumet وجدت في أوراق النباتات مصدر وحي لها، وقد استعملت الأحجار الملوّنة بكثافة. لفتنا من تصاميمها تاج من الذهب الأبيض تزيّن بأزهار مرصّعة بأحجار حمراء تضاهي رقّة وجمال الأزهار الطبيعية.

دار De Beers بقيت وفيّة لإرثها وتاريخها في مجال صناعة المجوهرات من خلال مجموعة من العقود والخواتم المصنوعة من الذهب الأبيض والمرصّعة بحرفيّة عالية بحبّات الماس المتعددة الأشكال والأحجام.

وتميّزت دار Tiffany&Co بتصاميم ذات طابع شبابي عصريّ دخلت عليها الأحجار الملوّنة لتضيف عليها لمسات من التميّز والابتكار.

قلادة من الذهب الأصفر المرصّع بالأحجار من تيفاني أند كو قلادة من الذهب الأصفر المرصّع بالأحجار من تيفاني أند كو
عقد وقلادة مرصّعة بالماس من دي بيرز عقد وقلادة مرصّعة بالماس من دي بيرز
عقد من مجموعة لي بلي دو شانيل عقد من مجموعة لي بلي دو شانيل
عقد من شوميه عقد من شوميه
عقد من الذهب الأبيض المرصع بالماس من تيفاني أند كو عقد من الذهب الأبيض المرصع بالماس من تيفاني أند كو
عقد مرصّع بحبات من الماس بمختلف الأشكال والأحجام من دي بيرز عقد مرصّع بحبات من الماس بمختلف الأشكال والأحجام من دي بيرز
عقد مرصّع بالياقوت من بولغاري عقد مرصّع بالياقوت من بولغاري
عقد مرصّع بالماس من دي بيرز عقد مرصّع بالماس من دي بيرز
عقد تزيّنه الأحجار الملونة من بولغاري عقد تزيّنه الأحجار الملونة من بولغاري
عقد ذو تصميم مبتكر من تيفاني أند كو عقد ذو تصميم مبتكر من تيفاني أند كو
عقد فاخر من بوشرون عقد فاخر من بوشرون
عقد بلي ديتي من بوشرون عقد بلي ديتي من بوشرون
عقد بلوم دو باون من بوشرون عقد بلوم دو باون من بوشرون
سوار مرصّع بالزمرد والمرجان من مجموعة كاكتوس من كارتييه سوار مرصّع بالزمرد والمرجان من مجموعة كاكتوس من كارتييه
عقد آرت ديكو من بوشرون عقد آرت ديكو من بوشرون
خاتم من مجموعة كاكتوس من كارتييه خاتم من مجموعة كاكتوس من كارتييه
خاتم من مجموعة لي بلي دو شانيل خاتم من مجموعة لي بلي دو شانيل
خاتم من الذهب الأصفر المرصّع بالأحجار من تيفاني أند كو خاتم من الذهب الأصفر المرصّع بالأحجار من تيفاني أند كو
خاتم مرصّع بالماس من دي بيرز خاتم مرصّع بالماس من دي بيرز
تصميم كاب دولمبير من بورشن تصميم كاب دولمبير من بورشن
خاتم بتصميم مبتكر من كارتييه خاتم بتصميم مبتكر من كارتييه
تاج من شوميه تاج من شوميه
أقراط للأذنين من شوميه أقراط للأذنين من شوميه
أقراط للأذنين من شوميه أقراط للأذنين من شوميه

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#مجوهرات, #تصميمات, #أوراق النباتات, #باريس

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