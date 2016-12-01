جورج حبيقة عضو في روزنامة الخياطة الراقية لعام 2017

أعلنت غرفة نقابة الخياطة الراقية الفرنسية عن انتخاب دار جورج حبيقة للأزياء كعضو في روزنامة عروض الخياطة الراقية التي ستُقام خلال شهر يناير من العام 2017، وبذلك ينضمّ المصمم اللبناني جورج حبيقة إلى قائمة أعرق الأسماء العالمية المدرجة على روزنامة أشهر عروض الخياطة الراقية.

ودار جورج حبيقة التي تم افتتاحها ببيروت خلال العام 1995، قدّمت أول عروضها في باريس خلال العام 2001، وهي منذ ذلك الحين تواظب سنوياً على تقديم مجموعتين من أزياء الكوتور في إطار أسبوع باريس للخياطة الراقية.

وكان المصمم جورج حبيقة سبق أن افتتح صالة عرضه الخاصة التي تقع في 15 rue Royale في الدائرة الثامنة بباريس، حيث يستقبل زبائنه، وأهل الصحافة العالمية، إضافة إلى نجمات وشهيرات يحرصن على ارتداء أزيائه في أرقى المناسبات العالمية وعلى البساط الأحمر.

وجورج حبيقة المعروف بحبّه للتفاصيل الحرفية المتقنة في مجال الخياطة الراقية، يتعاون في هذا المجال مع محترف الأرتيزانا الفرنسية، وأشهر دور الأشغال الحرفية الفرنسية أمثال "دار ليساج" Maison Lesage و"دار ليجرون" Maison Legeron. ويندرج تحت لواء علامة جورج حبيقة خط خاص بالخياطة الراقية، خطّان من أثواب الزفاف، وخطّان من الأزياء الجاهزة تترجم جميعها رؤية المصمم في مجال الأزياء التي تجمع بين الرومانسية والعصرية بأسلوب مميّز. تعرّفوا معنا فيما يلي على مجموعة من أجمل التصاميم التي تضمّنتها مجموعة جورج حبيقة من الأزياء الراقية لهذا الموسم.