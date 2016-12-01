صقر "فاشرون كونستانتان" يتألق في معرض "جوليري آريبيا"

شاركت علامة Vacheron Constantin المعروفة بكونها أقدم مصنّع للساعات في العالم في معرض الجواهر العربية Jewellery Arabia بنسخته الـ25 الذي أقيم في مملكة البحرين بين 22 و26 نوفمبر الجاري. وهو أكبر معرض للساعات والمجوهرات في المنطقة، كونه يجمع أبرز أسماء وصنّاع الساعات المبتكرة من جميع أنحاء العالم.

هذه المشاركة كانت على شكل ساعة Métiers d’Art Gyr ذات إصدار محدود تزيّنت برسم صقر منفّذ يدوياً يكرّم الإرث العظيم لمنطقة الخليج ويحتفي بمستقبلها اللامع. وستكون هذه الساعة متوفرة بعشر قطع فقط في بوتيكات Vacheron Constantin المنتشرة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

يتطلّب فن النقش اليدوي الكثير من الصبر والمهارة، وقد عوّلت الدار عليه منذ إبصارها النور لتحقيق الدقة الأثيرية المطلوبة. وقد قام خبير في تنفيذ هذه المهارة الدقيقة للغاية بنقش رسم الصقر، المثبّت بدقّة في وسط القرص، بعدما صُنع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مع تفاصيل يبلغ عرضها جزء من المليمتر. أما التصميم والشكل فقد استوحيا من الصقر الذي يعتبر أهم أنواع طيور الباز في دول مجلس التعاون الخليجي، ورمز الفخر، والعزم، والفطنة.

يتطلّب نقش هذه القطعة تحكّماً مثالياً، خالياً من الأخطاء مع كل حركة يد، ورؤية عامة واضحة للشكل المنشود، بغية الحصول على تصميم ديناميكي. ويتم جمعهما استناداً إلى مصدر الوحي مع حرفة زخرفة "غيوشيه" ـ guillochéالمجازية الفنية. إنّها تقنية ابتدعها خبير فاشرون كونستانتين في هذا المجال.

لتنفيذ زخرفة الصحراء على القرص الذهبي، استعمل الحرفي أنماطاً صغيرة ومختلفة، وبثّ الحياة في هذا الديكور الآسر من خلال المزاوجة بينها. يبقى النمط نصف مثبّت ويميّز نفسه عن القاعدة الذهبية من خلال تثبيت ناعم للنقوش البارزة، ما يمنح عمقاً يظهر الصقر وكأنّه يحلّق فوق القرص.

تخصّص معايرة 2460 G4 التي تتميز بها هذه الساعة مساحة أكبر للفنون الزخرفية عبر منح نمط القرص المركزي الدور الأهم. وقد تم التخلي هنا عن عقارب الساعة ليُستعاض عنها بأربع نوافذ لقراءة الساعات والدقائق (المتواترة بحركة زاحفة) واليوم والتاريخ (المتواترَين بحركة قافزة)، ما يجسّد بكل فخر تقليد الدار المعهود في تصميم وتطوير أساليب مميّزة ومبتكرة لقراءة الوقت. أمّا الثقل المتأرجح من الذهب عيار 22 قيراطاً فيمكن رؤيته بشكل واضح من خلال ظهر العلبة البلاتينية، المصنوع من كريستال الصفير، وقد زُخرف بنقش النسيج الإسلامي المكرّر، المستوحى من جامع الشيخ زايد في أبوظبي، ما يشهد على كل من: اللمسات النهائية المتماشية مع أعرق تقاليد صناعة الساعات، وتموضع في قلب الساعات – ما يرمز إلى المكانة العاطفية التي يحتلّها الجامع الكبير في قلوب سكّان الإمارات العربية المتّحدة وموقعه العظيم والمميّز على مدخل إمارة أبوظبي كدلالة على رؤية المؤسس، الشيخ زايد.

كل عناصر الحركة هي بالفعل منفّذة بدقّة بالغة تماشياً مع معايير دمغة جنيف، وهي علامة الجودة التي تمثّلها دار Vacheron Constantin خير تمثيل.