حقائب تليق بموسم الاحتفالات من "لونشان"

اختارت دار Longchamp الفرنسية لصناعة الإكسسوارات أن تقدّم مجموعة من الحقائب الخاصة بإطلالتك في نهاية هذا العام. وقد حملت هذه المجموعة اسم Strass واتخذت شكل حقائب يد وحقائب تتدلى من الكتف، يمكن تنسيقها مع ثوب سهرة أو بدلة "توكسيدو" فتضيف عليها لمسات من الترف، والابتكار، والأناقة.

تتزيّن جميع هذه الحقائب بعلامة Longchamp الأيقونية، وهي قفل مصنوع من خشب البامبو أضافت عليه حبّات كريستال Swarovski لمسات من البريق. وقد تضمّنت هذه المجموعة حقائب "كلاتش" Clutch مستطيلة مصنوعة من قماش الكانفا الأسود، أو الجلد الذهبي، أو الفرو الأبيض. هذا بالإضافة إلى حقائب "باوتش" Pouch يمكن حملها على الكتف وتم صنعها من الكانفا، والجلد والفرو أيضاً. تعرّفوا هذه الحقائب المثالية لاحتفالات نهاية العام فيما يلي.



