10 نصائح ضرورية لجمال بشرتك

بعض خطوات العناية بالبشرة تتمتع بمفعول سحري عند المواظبة على تطبيقها وتحويلها إلى جزء من روتيننا التجميلي. فيما يلي جمعنا مجموعة من هذه الخطوات التي ندعوكن إلى اختيار ما يناسبكن منها وتطبيقها بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

1. استخدمي الواقي الشمسي كل يوم:

فهو يمنع أشعة الشمس فوق البنفسجية من إلحاق الضرر ببشرتك، حيث تقوم هذه الأشعة بتسريع ظهور علامات الشيخوخة لديك ومنها التجاعيد والبقع الداكنة، لذا يجب عليك وضعه على أكثر الأماكن تعرضاً للشمس مثل الوجه واليدين.

يوجد العديد من كريمات ترطيب البشرة التي توفر حماية للبشرة من الأشعة فوق البنفسجية بنفس الوقت، يمكنك استخدام هذه الكريمات في الأيام التي لا تنوي فيها قضاء وقت طويل في الهواء الطلق. بشرط أن يكون عامل الحماية من الشمس لا يقل عن spf15

2. لونك الطبيعي أجمل:

تسمير البشرة تحت أشعة الشمس، أو باستخدام وسائل التسمير الصناعية تسرع شيخوخة جلدك، مما يسبب التجاعيد وتبقع البشرة على النمو، هذا بالإضافة لزيادة فرصة ظهور سرطانات الجلد المختلفة! إذا كان لابد من التعرض للشمس تأكدي من وضع الواقي الشمسي بدرجة لا تقل عن spf15.

3. الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب:

استخدامك كريمات ترطيب البشرة ومقاومة علامات التقدم في السن يساعد على حفظ نسبة الماء فيها، مما يساعد على التقليل من ظهور الخطوط الدقيقة ويجعل البشرة تبدو أكثر إشراقاً وأصغر سناً. استعيني بالكريم المرطب كل صباح واختاري كريماً مغذياً ومقاوماً للشيخوخة تطبقينه على بشرتك قبل النوم.

4. اختبري المنتجات المضادة للحساسية:

لاختبار منتجات العناية بالبشرة قبل تطبيقها على وجهك، ضعي كمية صغيرة منها على الساعد الداخلي ليديك بطريقة التربيت مرتين يومياً لمدة 4-5 أيام، وفي حال عدم وجود ردة فعل خلال تلك المدة – مثل ظهور احمرار أو حكة شديدة - ذلك يعني أنه من المحتمل أنه لن يكون هناك ردة فعل تحسسية عند تطبيق المنتج على الوجه.

5. قللي عدد الكريمات لديك:

استخدامك العديد من المنتجات على الجلد، خصوصاً أكثر من منتج واحد من المنتجات المضادة للشيخوخة يساهم في تهيج الجلد. هذا يجعل علامات الشيخوخة في كثير من الأحيان أكثر وضوحاً. لذا للحصول على أفضل النتائج يفضّل اختيار منتج واحد يمنحك العناية الكاملة التي تحتاجها بشرتك لمقاومة التجاعيد وعلامات تقدم السن، ومنحه الوقت ليظهر مفعوله.

6. الصبر جميل:

العديد من الناس قد يملون من استخدام كريمات العناية بشكل يومي أو الاستمرار على روتين معين للحفاظ على شباب البشرة. ولكن بإلقاء نظرة بسيطة على بيولوجية الجلد، سنعلم أن الخلايا تستغرق على الأقل 4 أسابيع لتتجدد. فعليك أن تلتزمي بروتين مناسب للعناية ببشرتك وتمنحي المستحضرات فرصة لا تقل عن 4 إلى 6 أسابيع لتبدأ النتائج بالظهور.

7. اختاري الأنسب واتبعي التعليمات:

استخدمي المنتج وفقاً للتعليمات والتوجيهات، وإذا لم يسبب لك أي أعراض جانبية أو حساسية من الأفضل أن تستمري على استخدامه للحصول على أفضل النتائج المرجوة لمقاومة التجاعيد.

8. الليل يا ليلاه:

من المهم استخدام كريم خاص للصباح وآخر للمساء كجزء أساسي للعناية بالبشرة. فاحتياجات البشرة أثناء النهار تختلف عنها في المساء، وكريمات النهار تكون ذات صيغة خفيفة ومزودة أحياناً بواقٍ شمسي، أما كريمات الليل فلا تحتوي على واقٍ شمسي، وقوامها غني يحتوي على مواد مضادة للأكسدة يسهل على البشرة امتصاصها، حيث إنها تتجدد أثناء الليل وتحتاج إلى ترطيب وعناية خاصة في ذلك الوقت.

9. أكملي المشوار:

يعتقد الكثير أنهم بمجرد رؤية النتائج المرجوة فإن باستطاعتهم التوقف عن استخدام المستحضر، لمواصلة رؤية النتائج يجب عليك الاستمرار في استخدام المنتج وعدم التوقف.

10. الإنترنت:

قد يلجأ الكثير من النساء إلى الإنترنت للبحث عن كل جديد ومفيد في عالم مقاومة التجاعيد، ولكن ليس كل ما يقوله الإنترنت والمنتديات صحيحاً! احرصي على اختيار المنتجات والماركات المعروفة والموثوقة المصدر، خاصة إذا كانت قد خضعت لأبحاث ودراسات إكلينيكية. وعند تجربة تلك المنتجات الموثوقة، احرصي على نشر الوعي عن طريق المنتديات ومشاركة غيرك تجربتك المفيدة التي قد تساعد الأخريات في الحصول على أفضل النتائج.