هذه ساعة "أي دبليوسي شافهاوزن" المزيّنة بأرقام عربية

تعاونت دار IWC Schaffhausen لصناعة الساعات السويسرية الفاخرة مع شركائها للبيع بالتجزئة شركة أحمد صديقي وأولاده، لتقديم إصدار محدود من ساعة Portugieser Chronograph. وهي الساعة الأولى التي تصمّمها الدار بأرقام عربية شرقية، ويقتصر إصدارها على 200 ساعة فقط يعود ريع جزء من مبيعاتها إلى مؤسسة الجليلة للأعمال الخيرية، التي تكرّس جهودها للتعليم والأبحاث الطبية في الإمارات العربية المتحدة.

يتوفر إصدار ساعة Portugieser Chronograph حصرياً في بوتيك IWC الجديد في مول الإمارات بدبي. وهو يتميّز بقرصه الأزرق الحالك وحزامه المصنوع من جلد التمساح الملوّن مما يمنح هذه الساعة أناقة فائقة بطابع غير رسمي. وقد تمّ زخرفة ظهر علبة هذه الساعة بنقش مؤسسة الجليلة الخيرية.

تتميّز هذه الساعة، كما كل ساعات دار IWC Schaffhausen ببراعة تقنيّة تجمع بين الدقة الفائقة والتصميم العصري.. اكتشفوها معنا فيما يلي.