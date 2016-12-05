حقائب "لايدي ديور" تتحول إلى لوحات فنية تزور دبي

تعاونت دار "ديور" Dior مع سبعة فنانين تشكيليين ترجموا رؤية كل منهم الخاصة لحقيبة "لايدي ديور" Lady Dior من خلال إصدار خاص يجوب العالم، وهو يصل يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى دبي حيث سيتم عرض هذه الحقائب في بوتيك Dior الواقع في مول الإمارات.

بفضل تصميمها الهندسي، والحلى المعدنية التي تشكّل اسم "ديور" Dior، ونمط "كاناج" المضرّب المستوحى من كراسي نابوليون الثالث التي كان يعتمدها "كريستيان ديور" للضيوف الذين يحضرون عروض أزيائه، تُعتبر حقيبة "ليدي ديور" Lady Dior، التي تمّ ابتكارها سنة 1995، تجسيداً للرهافة العصرية للدار، وقد خضعت لعدد كبير من التعديلات والتأويلات الفنّية.

دعت الدار النحات والمصمّم والرسام المقيم في لندن، "مارك كوين"، لتجسيد رؤيته للحقيبة الأيقونية واللوازم الجلدية الصغيرة ضمن إصدار محدود متوفّر حصرياً في البوتيك. واليوم تستمر القصة مع ستة فنانين بريطانيين وأميركيين جدد يكشفون النقاب عن ابتكاراتهم ضمن البوتيك في ميامي، وفي متجر مؤقّت في لوس أنجلوس، ثم في لندن، الصين، دبي وفي باريس.

ينتمي الفنانون الذين شاركوا بتصميم هذه المجموعة من الحقائب إلى الجنسيتين البريطانية ("جايسون مارتن" و"إيان دافنبورت" و"مات كوليشو" و"مارك كوين") والأميركية ("ماثيو بورتر" و"كريس مارتن" و"دانيال غوردن").

من خلال هذا التعاون، ارتقت دارDior بالمهارة الحرفية إلى مستويات غير مسبوقة من أجل تلبية متطلّبات الفنانين، خاصةً أن هذا المشروع يمنح تفويضاً مطلقاً للفنانين الذين نقلوا عالمهم الإبداعي إلى لغة صناعة الجلود. تعرّفوا معنا على هذه الحقائب فيما يلي.