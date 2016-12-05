غوالي.. توقظ تقاليدك العطريّة

ابتكرت "غوالي" مجموعة فاخرة من العطور ومستحضرات الاستحمام والعناية بالجسم من أجل إيقاظ تقاليد زبائنها العطرية، إذ تدرك "غوالي" حاجاتهم ورغبتهم في الحفاظ على ارتباطهم الوثيق بالثقافة والتراث من خلال هذه العطور، من دون الاستغناء عن الطابع العصري، لذلك قدمّت لهم مزيجاً عَبقاً من الاثنين.

وطوّرت "غوالي" مجموعات منتجاتها العطرة المتناغمة لتسهيل عمليّة وضع الطبقات المتتالية، بغية السماح للروائح العطرة بأن تتغلغل في بشرة المستهلك، بدءاً بجل الاستحمام المُنقّي ووصولاً إلى رشّ العطر كلمسة نهائيّة.

ومن أهم منتجات "غوالي" العطريّة الفريدة العود الهنديّ والعنبر ووردة الشام وخشب الصندل وغيرها، ويتمّ تركيبها على أيدي عطّارين خبراء يدركون الفروقات الدقيقة للعطور العربيّة ومدى أهمّية العطور في هذه المنطقة، ليس كمجرّد منتج فحسب، بل كأسلوب حياة.