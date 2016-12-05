هذا ما اختارته جيجي من ماكياج "توم فورد"

بدت العارضة الشهيرة جيجي حديد متألّقة بشكل طبيعي عند اعتمادها مجموعة ماكياج Tom Ford Beauty الخاصة بخريف وشتاء 2016. وقد عرّف المصمم توم فورد هذه المجموعة بقوله: توفّر هذه المجموعة من المستحضرات ألواناً فاخرة وحيادية تعكس وتكمّل رؤية دار Tom ford لأناقة للموسم الحالي.

تتميّز إطلالات Tom Ford Beauty لهذا الموسم بكونها محدودة الإصدار، وهي في منتهى البساطة والأناقة كونها تحتفل بالألوان الحيادية التي تضفي الإشراق على الطلّة دون تكلّف.

من أبرز مستحضرات هذه المجموعة: قلم Lip Contour Duo بلون وردي حيادي باهت لتحديد الشفاه، وقلم Eye Coloe Duo بلون البيج الذي يتزيّن ببريق طفيف بالإضافة إلى ظلال العينين Cheek Color Love Dust بلون وردي مشرق يناسب كل ألوان البشرات.

وتتضمّن هذه المجموعة أيضاً مستحضرات أساسية خاصة بالرجال منها: جل الحواجب Brow Gelcomb الذي يثبّت الحواجب ويبرز لونها الجذّاب بينما يمنح جلّ التسمير Bronzing Gel البشرة توهجاً طبيعياً. أما بلسم الشفاه Lip Balm فإنه يشبع بشرتها بالترطيب ويمنحها النعومة.

ولأول مرة، يكشف المصمم توم فورد في هذه المجموعة عن عطر Ombre Leather16 من مجموعة Private Blend Eau de Parfum المستوحى من مسرح عرض أزيائه لهذا الخريف والشتاء، والذي يمكن اعتماده من قِبَل الرجال والنساء على السواء.