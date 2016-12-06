من كانت الأكثر أناقة في حفل جوائز الموضة البريطانية؟

يشكّل حفل جوائز الموضة البريطانية مناسبة لا يفوّتها صنّاع الموضة العالمية، وكافة العاملين في حقلها من مصممين، وخيّاطين، وعارضين ونقّاد، وصحافيين متخصصين في هذا المجال. وقد أقيم حفل British Fashion Awards2016 مساء أمس في مسرح رويال ألبرت هول في العاصمة البريطانية لندن. أما الجوائز التي قدّمها فتوزّعت على الشكل التالي:

- حصلت العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد على جائزة أفضل عارضة أزياء للعام 2016.

- جائزة أفضل علامة أزياء بريطانية كانت من نصيب دار Alexander McQueen.

- حصل المصمم الأميركي رالف لورين على جائزة تكريمية عن كامل مسيرته المهنية في مجال الموضة.

- جائزتا الموضة العالمية للأزياء الجاهزة والإكسسوارات كانت من نصيب أليساندرو ميشيل مصمم دار Gucci.

- جائزة الأزياء الرجالية البريطانية كانت من نصيب المصمم كرايغ غرين.

- جائزة الأزياء النسائية البريطانية كانت من نصيب المصممة سيمون روشا.

الأكثر أناقة في هذا الحفل كانت العارضة جيجي حديد التي تألّقت بجامبسوت باللون الفضي حمل توقيع دار Versace. كما تألّقت المصممة دوناتيللا فيرساتشي بثوب ذهبيّ برّاق من تصميمها.

والملاحظ أن العديد من النجمات اخترن إطلالات كلاسيكية سوداء لهذا الحفل، وأبرزهن: لايدي غاغا التي تألّقت بثوب أسود من تصميم برندون ماكسويل، كما شكّل اللون الأسود خيار العارضات كايت موس، كارلي كلوس، نعومي كامبل، آمبر لوبون، وآنا بياتريس باروس التي تألّقت بثوب أسود مزيّن بالكشاكش من Ralph&Russo.

وقد اختارت العارضة إيفا هرزيغوفا توكسيدو باللون الأبيض فيما تألّقت النجمة كايت بكنسايل بتوكسيدو أنيق باللون الأسود. ولم توفّق النجمة سلمى حايك في إطلالتها التي حملت توقيع دار Gucci، كما بدت إطلالة النجمة أليكسا تشانغ مفتقرة إلى الأناقة.

تابعوا معنا من خلال الصور التالية إطلالات أهل الموضة في هذا الحفل.