عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ستايل

من كانت الأكثر أناقة في حفل جوائز الموضة البريطانية؟

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
رابط مختصر

يشكّل حفل جوائز الموضة البريطانية مناسبة لا يفوّتها صنّاع الموضة العالمية، وكافة العاملين في حقلها من مصممين، وخيّاطين، وعارضين ونقّاد، وصحافيين متخصصين في هذا المجال. وقد أقيم حفل British Fashion Awards2016 مساء أمس في مسرح رويال ألبرت هول في العاصمة البريطانية لندن. أما الجوائز التي قدّمها فتوزّعت على الشكل التالي:

- حصلت العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد على جائزة أفضل عارضة أزياء للعام 2016.

- جائزة أفضل علامة أزياء بريطانية كانت من نصيب دار Alexander McQueen.

- حصل المصمم الأميركي رالف لورين على جائزة تكريمية عن كامل مسيرته المهنية في مجال الموضة.

- جائزتا الموضة العالمية للأزياء الجاهزة والإكسسوارات كانت من نصيب أليساندرو ميشيل مصمم دار Gucci.

- جائزة الأزياء الرجالية البريطانية كانت من نصيب المصمم كرايغ غرين.

- جائزة الأزياء النسائية البريطانية كانت من نصيب المصممة سيمون روشا.

الأكثر أناقة في هذا الحفل كانت العارضة جيجي حديد التي تألّقت بجامبسوت باللون الفضي حمل توقيع دار Versace. كما تألّقت المصممة دوناتيللا فيرساتشي بثوب ذهبيّ برّاق من تصميمها.

والملاحظ أن العديد من النجمات اخترن إطلالات كلاسيكية سوداء لهذا الحفل، وأبرزهن: لايدي غاغا التي تألّقت بثوب أسود من تصميم برندون ماكسويل، كما شكّل اللون الأسود خيار العارضات كايت موس، كارلي كلوس، نعومي كامبل، آمبر لوبون، وآنا بياتريس باروس التي تألّقت بثوب أسود مزيّن بالكشاكش من Ralph&Russo.

وقد اختارت العارضة إيفا هرزيغوفا توكسيدو باللون الأبيض فيما تألّقت النجمة كايت بكنسايل بتوكسيدو أنيق باللون الأسود. ولم توفّق النجمة سلمى حايك في إطلالتها التي حملت توقيع دار Gucci، كما بدت إطلالة النجمة أليكسا تشانغ مفتقرة إلى الأناقة.

تابعوا معنا من خلال الصور التالية إطلالات أهل الموضة في هذا الحفل.

العارضة إرين أوكونور العارضة إرين أوكونور
العارضة آمبر لوبون العارضة آمبر لوبون
العارضة آنا بياتريس باروس العارضة آنا بياتريس باروس
العارضة جيجي حديد العارضة جيجي حديد
العارضة ستيللا تينان العارضة ستيللا تينان
العارضة شارلوت ديلال العارضة شارلوت ديلال
العارضة كارلي كلوس العارضة كارلي كلوس
العارضة كايت موس العارضة كايت موس
العارضة لإإيفا هرزيغوفا العارضة لإإيفا هرزيغوفا
العارضة نعومي كامبل العارضة نعومي كامبل
المصمم جان بول غوتييه وآنا كليفلاند المصمم جان بول غوتييه وآنا كليفلاند
المصمم رالف لورين برفقة ريكي آن لوبير المصمم رالف لورين برفقة ريكي آن لوبير
المصممة توري بورتش المصممة توري بورتش
المصممة دوناتيللا فرساتشي المصممة دوناتيللا فرساتشي
النجمة أليكسا تشانغ النجمة أليكسا تشانغ
النجمة سلمى حايك النجمة سلمى حايك
النجمة كايت بكنسايل النجمة كايت بكنسايل
أليساندرو ميشيل مصمم دار غوتشي أليساندرو ميشيل مصمم دار غوتشي
آنا ونتور رئيسة تحرير مجلة فوغ تتوسط غريغور ديمتروف وابنتها إيللي ونتور آنا ونتور رئيسة تحرير مجلة فوغ تتوسط غريغور ديمتروف وابنتها إيللي ونتور
ساره بورتن مصممة دار ماكوين ساره بورتن مصممة دار ماكوين
لايدي غاغا برفقة المصمم براندون ماكسويل لايدي غاغا برفقة المصمم براندون ماكسويل

كلمات دالّة

#الموضة, #البريطانية, #جوائز, #جيجي حديد, #سلمى حايك

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر