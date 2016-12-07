هذه الساعة حصدت جائزة جنيف الكبرى للعام 2016

ليست المرة الأولى التي تحصد فيها دار Piaget الجوائز في حفل جائزة جنيف الكبرى للساعات، فقد سبق أن حقّقت فوزاً مزدوجاً في العام 2015 وها هي اليوم تحقق فوزاً جديداً مع جائزة أفضل ساعة للسيدات وجائزة الإبداع الفني لعام 2016. تعرّفوا فيما يلي على الساعتين اللتين حقّقتا هذا النجاح:

جائزة أفضل ساعة للسيدات

حصدت هذه الجائزة ساعة Limelight Gala Milanese Bracelet المستوحاة من حقبة السبعينيات المعروفة بالترف الباذخ. اعتُبرت مجموعة Limelight Gala إلهاماً معاصراً منذ إطلاقها في عام 2013. ويضمّ النموذج الذهبي سوارMilanese فائق المرونة ومُدمجاً في العلبة المرصعّة تدريجياً بالماس والمعزّزة بعروتين ممدودتين غير متماثلتين. صُمّمت الساعة لتكون الرفيق المثالي للمرأة العصرية التي تغزو الأناقة حياتها اليومية، وهي تضمن راحة مطلقة للمعصم بفضل المشبك المنزلق. كما تعكس هذه الساعة الجديدة الانسجام التام والمزدوج ما بين صناعة الساعات والمجوهرات.

جائزة الإبداع الفني

حصلت عليها ساعة Protocole XXL”Secrets&Lights”Venice Micro-Mosaic التي تتميز بمينائها وقرصها المزيّنين وفق تقنية الفسيفساء الدقيقة. يجسّد نموذج Protocole XXL التعبير الفني بطريقة فريدة. فقد تولّى الإيطالي المتخصّص في هذه التقنية Cesare Bella تطبيق حوالي خمسة آلاف مكعباً فسيفسائيا صغيراً للكشف عن موقع "سانتا ماريا ديلا ساليوت" الرائع وقبّته العالية المطلّة على الـ"غراند كانال". تمّ اختيار كل لون بدقة متناهية لإنتاج مجموعة من الألوان الرائعة. وتؤكّد هذه الأخيرة، مرة أخرى، الجرأة الإبداعية لدار Piaget العريقة في صناعة الساعات.