مجموعة خاصة من "لوبيلاك" لاحتفالات نهاية العام

حرص مصمم الأحذية الشهير، كريستيان لوبوتان، على توسيع نطاق عمله في المجال التجميلي هذا العام من خلال إطلاق مجموعة أحمر شفاه فاخرة حملت اسم "لوبيلاك" Loubilaque وحصدت نجاحاً بارزاً بين النساء.

وبمناسبة حلول احتفالات نهاية العام تتوسّع مجموعة أحمر شفاه Loubilaque لتنضمّ إليها خمسة ألوان جديدة: لون وردي باسم Akenana، لون زهري عتيق باسمAltareva ، لون توتي باسم Casanovella، ولونان من الأحمر تحت اسم Colibretta وRouge Louboutin. وهي تنضم إلى الألوان الأيقونية التي سبق إصدارها: الوردي المشرق Bikini والأحمرBengali.

ولتقديم هذه المجموعة من أحمر الشفاه إلى الجمهور، اختارت دار Christian Louboutin أن تجمع بين فن التصوير و"الكولاج" Collage للحصول على صور ثلاثية الأبعاد تبرز من خلالها أناقة وجمالية الألوان الجديدة من Loubilaque.

يبلغ سعر هذا المستحضر 410 دراهم إماراتية، وهي متوفرة على الموقع الرسمي للعلامة chrstianlouboutin.com تعرّفوا عليها فيما يلي.