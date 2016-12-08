هذه آخر مجموعات حقيبة "سيربنتي" للعام 2016

تتلوّن حقيبة Serpenti Quilted Scaglie من Bulgari بألوان الأعياد في نهاية هذا العام. وقد حرصت دار Bulgari الإيطالية أن تترك أجمل أكسسواراتها لتقدّمها بهذه المناسبة: 5 حقائب من الجلد الفاخر بألوان: الفضي، الذهبي، البرونزي، الأحمر المعدني والأحمر الكامد.

تزيّنت جميع هذه الحقائب بقفل على شكل رأس الثعبان، وهو علامة مجموعة Serpenti من Bulgari، ومستوحى من تصميم ساعة Serpenti الأيقونية الشهيرة. وللحصول على اللون المعدني الجذّاب الذي تكتسي به هذه الحقائب، يتم إخضاعها إلى 16 مرحلة من التلوين على يد حرفيّي الدار مما يؤمن لألوانها الكثافة، والإشراق واللمسة المعدنية الجذّابة. كما تتم معالجة كل حقيبة لحماية جلدها من التلف عبر تقنية خاصة، مما يجعل من هذه الحقائب تحفا فنية سترافقكِ لسنوات طويلة.