اختاري تصميمك المفضّل من نظارات "شانيل" الجديدة

أطلقت "شانيل" Chanel مجموعة نظاراتها الجديدة لربيع 2017، التي جاءت بإطارات وأحجام مختلفة منها: تصميم الفراشة، وعيون القطة، وذات الأضلع الثمانية، والتصميم المستطيل، والمستوحى من "الستايل الريترو". أما ألوانها فتنوّعت بين الأسود الأيقوني، وتدرجات البني، والكاكي، والزيتي، والكحلي، والبرغندي.

اللافت في معظم هذه النظارات أن جوانبها جاءت منخفضة عن الصدغين لتوازي مستوى أعلى الخدين. وقد تزين بعضها بتصميم المربعات الأيقوني الذي تعتمده دار Chanel في حقائبها وفي مجموعة مجوهرات Chanel Coco Crush. كما قدّمت الدار تصميمين مبتكرين دون إطار يتخذان شكل العدسات الزجاجية التي اكتست بألوان الزهري، والرمادي، والأزرق، والبني، والأسود الدخاني. تتضمن مجموعة نظارات Chanel لربيع 2017 أكثر من 50 تصميماً، ندعوكم للتعرّف على مجموعة منها فيما يلي.