14 جواباً لأهم تساؤلاتك التجميلية

إذا كانت مستحضرات التجميل لا تحمل أي تاريخ للصلاحية ولا فترة زمنية يمكنك بعدها التأكد من فسادها، فإن تاريخ ذلك يعتمد بالدرجة الأولى عليكِ أنتِ وعلى طريقة احتفاظكِ بها. اكتشفي معنا فيما يلي الإجابات عن تساؤلاتك حول كيفية المحافظة على مستحضراتكِ وأدواتكِ التجميلية، ومتى عليك التخلص منها واستبدالها:

1- كيف أحتفظ بكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة؟

احرصي على ألا يرى كريماتك ضوء الشمس، ودائما اجعليها تحتمي بالظل، إذ إن تعرض المستحضرات للضوء والحرارة بصورة مباشرة قد يؤدي إلى تحللها وفسادها وتغير مكوناتها كيميائيا، لذلك فالأنسب حفظها في مكان جاف أو في الثلاجة، حيث لن تؤثر الرطوبة على مستحضراتك إذا أبقيت عليها في علبة محكمة الإغلاق.

2- كيف أحدد "مدة صلاحية" مستحضرات العناية بالبشرة؟

غالبا ما يمكنك الاحتفاظ بجل أو كريم تنظف البشرة وكريم الترطيب لسنة كاملة قبل أن تباشري التفكير بفساده أو الحاجة لتجديده خاصة إذا احتفظت به بالشكل الصحيح، أما إذا تغير لونه أو بدأت المواد الزيتية التي يتكون منها في التفكك أو بدأت تفوح منه رائحة كريهة، فتخلصي منه فوراً.

3- كيف أحتفظ بمستحضرات العناية بالشعر والشامبو؟

هذه المستحضرات مصممة بحيث يمكن تخزينها حيثما يتم استعمالها وتخضع للاختبارات للتأكد من أنها لا تتأثر بأجواء الحمامات، وبعض الشامبوهات الجيدة المنتجة من قبل شركات عالمية يمكن الاحتفاظ بها أو حتى تخزينها على عتبة النافذة المشمسة، أو يمكن الإبقاء عليها في الحمام لعدة شهور دون حدوث أي تأثيرات سلبية عليها.

4- كيف أعلم أن مستحضرات العناية بالشعر انتهت صلاحيتها؟

قد يذهب عبيرها لكنها لا تفقد كفاءتها وتبقى فعاليتها بشكل دائم تقريبا.

- أفضل مكان للتخزين:

5- كيف أحفظ وأخزن مستحضرات الماكياج؟

إن الحقيبة الناعمة هي أفضل ما يمكنك تخزين الماكياج فيها، و يجب إحكام إغلاق مستحضرات التجميل وحفظها بعيداً عن الحرارة والضوء المباشر، كما يمكنك حفظها في الحمام. إلا أن المستحضرات التي تحتوي على نسبة عالية من البودرة تصبح رطبة في الأجواء المشبعة بالبخار، فحاولي تجنيبها ذلك بحفظها في أماكن جافة وباردة نسبياً، فمثلا يمكن حفظ أحمر الشفاه أو كريم الأساس في الثلاجة خاصة خلال الصيف لمنع تكاثر البكتيريا وضمان فعاليته لفترة أطول.

6- كيف أحدّد مدة الاحتفاظ بكريم الأساس؟

يمكنك الاحتفاظ بكريم الأساس ذي الصيغة المائية لسنة كاملة قبل تجديده، أما إذا كانت صيغته زيتية فمدة صلاحيته يمكن أن تمتد إلى سنة ونصف تقريبا.

7- كيف يمكنني أن أحدد مدة صلاحية أحمر الشفاه وخافي العيوب؟

تطول مدة صلاحية أحمر الشفاة من سنة إلى سنتين، أما الكونسيلر فمن سنة إلى سنة ونصف.

8- وكيف يمكن تحديد مدة صلاحية البودرة وظل العيون؟

يمكن الانتظار سنتين تقريبا قبل الحاجة لاستبدالها.

9- كيف أعلم أن الوقت قد حان لاستبدال الماسكارا أو الآي لاينر؟

تتميز هذه المستحضرات بكونها تجف عند انتهاء صلاحيتها، فيصعب استعمالها، مما يجعلها أكثر أمانا من غيرها في معرفة مدى صلاحيتها. ولكن في حال أنها لم تكن قد جفت، يُفضّل استبدال الماسكارا والآي لاينر كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر على الأكثر، وإلا فسوف تصبح عيناك معرضتين للإصابة بعدوى بكتيرية قد تنشط في عبوة الماسكارا أو الكحل السائل.

- الطلاء و العطر:

10- وكيف أحتفظ بطلاء الأظافر؟

يعد طلاء الأظافر من المستحضرات التي تمتاز بالمرونة وسهولة التكيف وفقا لأي تغيير طارئ لكن بعد مضي 30 شهرا يبدأ اللون في الركود للأسفل فاحرصي على رج الزجاجة جيدا ليسترد اللون حيويته وتألقه.

11- وكيف أخزن العطر؟

أعداء العطر هم الضوء والحرارة والأوكسجين، ويمكنك تخزين العطور في مكان بارد ومظلم للمحافظة عليها، وعليك التأكد من أن العطر محكم الإغلاق وأن السدادة محكمة، وينصح الخبراء باستعمال العطر بمجرد فتحه فلا داعي لفتحه ثم استعماله ثم تخزينه، خاصة أن العطر كالطعام إذا فتحناه يفضل استعماله لا تخزينه.

12- كيف أعلم أن العطر قد فسد أو تعرض للتلف؟

تحتوي العطور على الكحول التي تعمل كمادة حافظة، ولذلك فإنه قد يدوم حتى خمس سنوات قبلما تلاحظين أي تغييرات تطرأ عليه إذ يصبح لونه داكنا ويتبدل العبير شيئا فشيئا وقد يسبب بقعا على البشرة أو ربما يصيبها بالحساسية.

-نظافة و ترتيب:

13- كيف أحافظ على نظافة أدواتي؟

• عليك بغسل يديك جيدا قبل المباشرة باستخدام أدوات التجميل والماكياج حتى لا تنتقل البكتيريا إلى بشرتك وتؤثر عليها.

• الحرص على تنظيف الأدوات التي تستعملينها لتوزيع الماكياج على نحو شامل ومنتظم يعطيك أفضل النتائج الممكنة عند استعمالها ويحول دون انتقال البكتيريا إلى البشرة والمحافظة على صفائها من البثور.

• عليك بتنظيف الفراشي الخاصة بالماكياج مرة واحدة أسبوعيا بماء دافئ وشامبو لطيف دون دعكها أو فركها ثم نفضها لإزالة بقايا الماء منها وتركها تجف في مكان معرض للهواء بشكل عمودي حتى لا تفقد شعيراتها استقامتها، على أن يتم استبدالها كل ستة أشهر.

• وفيما يخص اسفنجات الماكياج فيمكنك غسلها أسبوعيا بالماء والصابون مع الحرص على تجديدها مرة كل 3 أشهر.

14- وكيف أرتب مستحضرات التجميل بطريقة صحيحة ومنظمة؟

-إذا كنت تستعملين حقيبة متعددة الطبقات لحفظ مستحضراتك فالطبقة العلوية هي المكان الأنسب لأحمر الشفاة والماسكارا وأقلام التحديد، فعندما تكونين على عجلة من أمرك فهذه الأدوات التي ستحتاجينها قبل غيرها، أما أحمر الخدود " البلاشر" والبودرة وظلال العيون فتكون في الطبقة الثانية "السفلية" من الحقيبة.

-يمكنك تخصيص جزء لمستحضرات وألوان النهار وجزء آخر لمستحضرات المساء في الحقيبة ذاتها، ولكن الأدوات الخاصة بالمناسبات والسهرات كالذرات اللامعة أو الرموش الاصطناعية فيمكنك حفظها بعيدا عن متناول يديك حتى وقت الحاجة لها.

-احتفظي بمجموعة الفراشي التي تستخدمينها في توزيع الماكياج في حافظة شفافة صغيرة للمحافظة عليها مرتبة ونظيفة ولمنع شعيراتها من أن الثني والتقصف.

-زجاجات طلاء الأظافر من السهل أن تنكسر لذا ضعيها داخل كيس إلى جانب مستحضرات العناية بالأسنان بحيث إذا حدث وانكسرت الزجاجة فالفرشاة والمعجون أرخص المستحضرات والأدوات التي يمكنك استبدالها.