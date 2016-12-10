بالفيديو.. هذا هو لون "بانتون" الخاص بالعام 2017

للعام 2016، كانت شركة Pantone المتخصصة بتحديد ألوان الموسم قد اختارت لونين هما: الأزرق الفاتح Serenity والزهري الفاتح Rose Quartz. أما للعام 2017 فعادت الشركة إلى تقليدها منذ بداية هذا القرن باختيار لون واحد مميّز للعام. وقد وقع اختيارها هذه المرة على أخضر Greenery لما يحمله من دلالات توحي بالأمل، والعودة إلى الطبيعة في زمن الأزمات العالمية.

وقد صرّح المسؤولون عن شركة Pantone أن هذا اللون الأخضر المشرق الذي تدخل في تركيبته لمسات صفراء وزرقاء يوحي بإعادة التواصل مع الطبيعة والمحيط، وهو لون التجدد وعودة الحياة.

وكان سبق لهذا اللون الأخضر المشرق قد ظهر في عروض الأزياء الجاهزة النسائية والرجالية لربيع 2017، وتحديداً في مجموعات Balenciaga، وGucci، وPrada، وEmilio Pucci، وSies Marjan.

تعرّفوا على هذا اللون الذي سيتكرر ظهوره في مجال الموضة والديكور في العام المقبل من خلال الفيديو والصور التالية.