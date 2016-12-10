10 أطعمة تساعدكِ على تبييض بشرتكِ

تنتج البشرة الشاحبة والفاقدة للحيوية عن التعرض المفرط لأشعة الشمس ولعوامل أخرى منها التلوّث والتوتر والإرهاق والمشاكل الصحية والاستعمال المتكرر لمستحضرات تجميلية تحتوي على مواد كيمياوية ضارة. ولحل هذه المشكلة الأساسية التي تؤثر على نضارتك وجمالك ننصحك بالدخول إلى مطبخك والاستعانة بهذه المواد الغذائية القادرة على تفتيح لون بشرتك، وإعادة مظهرها الصحي وإشراقها المعهود.

1 - الزبادي

كونه أحد مشتقّات الحليب، يحتوي الزبادي من حيث تكوينه على مواد عديدة مفيدة للبشرة، كما يحتوي على الحمض اللبني المعروف بفوائده المبيّضة.

جرّبي فيما يلي إحدى هذه الخلطات الغنية بالزبادي والتي تناسب كافة أنواع البشرات:

• غطّي بشرتكِ بطبقة من الزبادي لمدة 10 دقائق قبل أن تغسلي وجهك بالماء الفاتر. يمكنكِ تكرار هذا القناع بشكل يومي حتى تلاحظي أن بشرتك أصبحت أكثر نضارة وإشراقا.

• اخلطي ملعقة صغيرة من الزبادي مع نصف ملعقة من العسل، ثم طبقي هذا الخليط على بشرة وجهكِ وعنقكِ لمدة ربع ساعة قبل شطفها بالماء الفاتر.

• اخلطي الزبادي مع القليل من عصير الليمون ورقائق الشوفان للحصول عجينة سميكة تطبّقينها كقناع على بشرتك مما يكسبها النعومة والترطيب المطلوب.

2 - البرتقال

يتمتع الفيتامينC الموجود في البرتقال بفعالية في مجال تفتيح البشرة، كما أن الاستهلاك الدوري لعصير البرتقال يحسّن نسيج البشرة ويزيد من ليونتها.

وللاستفادة من حسنات البرتقال في هذا المجال يمكنك استعماله بطريقتين:

• حضري عجينة بخلط ملعقتين صغيرتين من عصير البرتقال مع مسحوق الكركم. طبّقي هذا القناع على بشرة وجهك قبل النوم على أن تغسليه في الصباح التالي، وتكرري هذه العناية بشكل يومي للحصول على النتيجة المرجوة.

• اطحني البرتقال المقشّر والمجفّف للحصول على بودرة تخلطينها مع القليل من اللبن. طبّقي هذا القناع على بشرة وجهك لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. من شأن هذا القناع أن يخلّصك من بقع الكلف على الوجه، ولكن لا تستعمليه أكثر من مرتين في الأسبوع.

3 - طحين الحمص

اخلطي طحين الحمص مع القليل من ماء الورد للحصول على عجينة سميكة تطبّقينها على بشرة الوجه واليدين والساقين لتفتيح لونها. واتركيها إلى أن تجفّ قبل غسلها بالماء الدافئ.

4 - العسل

يعمل العسل على تفتيح لون البشرة وترطيبها في الوقت نفسه، وهو يحارب جفاف البشرة الذي يساهم في جعل لونها غير موحد. يتمتع العسل أيضاً بخصائص مضادة للبكتيريا وبقدرة على محاربة بقع الشيخوخة وندبات حب الشباب.

• طبقي العسل على بشرة وجهك واتركيه لبضع دقائق قبل غسله بالماء الدافئ، فمن شأن هذا العلاج السهل أن يخلّصكِ من الخلايا الميتة ويكسب بشرتك مظهراً منعشاً ومشرقاً. يمكنك تكرار هذا العلاج بشكل يومي.

• لتحضير قناع يضفي الإشراق على بشرتك، اخلطي مقدار ملعقة صغيرة من كل من العسل والليمون والحليب المجفف مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق اللوز. طبّقي هذا القناع على بشرتك لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء البارد، على أن يتم تطبيق هذا القناع 4 مرات أسبوعياً للحصول على النتيجة المرجوة.

5 - الليمون

تلعب الحموضة الموجودة في الليمون دور عنصر مفتّح للون البشرة بشكل طبيعي. أما غِنى هذه الفاكهة بالفيتامين C فينشّط عملية تجدد الخلايا، وهي تحتوي على عناصر مضادة للأكسدة مفيدة للإشراق.

• غمّسي قطعة من القطن في عصير الليمون ومرريها على بشرة وجهك مع التشديد على المناطق المغطّاة بالبقع. يمكنك أيضاً أن تمرري ربع ليمونة مباشرة على بشرة وجهكِ. اتركي بعدها بشرتك تجف لمدة نصف ساعة ثم اغسليها بالماء الفاتر. إن تكرار هذا العلاج بشكل يومي من شأنه أن يفتّح لون بشرتك ويمنع ظهور الندبات عليها.

• اخلطي 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة من مسحوق الكركم للحصول على عجينة تطبقينها على بشرتك لمدة نصف ساعة ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ. يمكنك تكرار هذه العملية بشكل يومي.

• اخلطي ملعقة صغيرة من كل من عصير الليمون والحليب البودرة والعسل. طبّقي هذا الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ. يمكنك تطبيق هذا القناع بشكل يومي.

6 - جلّ الصبّار

يعالج جلّ الصبّار على حل مشكلة عدم توحّد لون البشرة ويعيد إليها لونها الأساسي، كما يساعد على تحفيز عملية تجدد خلاياها ويعيد ترميم أنسجتها. فمن شأن هذا العلاج البسيط أن يفتّح البقع البنية ويحن لون البشرة بشكل عام.

• تخلصي من الطبقة الخارجية من ورقة الصبار واضغطي على قلبها للحصول على هذه المادة الجيلاتينية السميكة التي ننصحك بتطبيقها على بشرة وجهك لمدة 30 دقيقة قبل غسلها بالماء الدافئ. يمكنك تكرار هذه العملية مرتين أسبوعياً.

7 - البابايا

تستعمل خلاصة البابايا في العديد من العلاجات التجميلية وهي تساعد على تفتيح لون البشرة نظراً لخصائصها المبيّضة بشكل طبيعي ولاحتوائها على عناصر مغذية تضفي الإشراق.

• مرري الجهة الداخلية من قشرة البابايا على بشرة وجهكِ، ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد وجفّفيها جيداً. يمكنك تكرار ذلك بشكل يومي.

• اهرسي ثمرة بابايا ناضجة واخلطيها مع عصير ليمونة، ثم دلّكي بشرة وجهكِ وعنقكِ بهذا الخليط واتركيه عليها لمدة نصف ساعة قبل غسل بشرتك بالماء البارد. كرّري هذا العلاج مرة أسبوعياً حتى تلاحظي أن بشرتك أصبحت أكثر إشراقاً.

8 - الكركم

يساعد مسحوق الكركم على إنتاج نوع الميلانين الذي يحافظ على بشرة موحّدة. كما يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب والأكسدة.

• اخلطي القليل من مسحوق الكركم مع كريما الحليب للحصول على عجينة سميكة تطبّقينها على بشرتك حتى تجف، ثم اغسليها بالماء الفاتر. إن المواظبة على هذا العلاج يساعد في تفتيح لون البشرة.

• اخلطي ملعقتين صغيرتين من طحين الحمص مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة من مسحوق الكركم. طبّقي هذا القناع على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

9 - الخيار

يساعد الخيار على احتجاز الكولاجين في البشرة، مما يساهم في الحفاظ على متانتها وليونتها في الوقت نفسه.

• ضعي دوائر الخيار مباشرة على البقع التي ترغبين بتفتيحها، اتركيها لبضع دقائق قبل غسل البشرة بالماء. كرري هذا الأمر بشكل يومي.

• ابشري خيارة واخلطيها مع القليل من العسل. طبّقي هذا القناع على بشرتك وعنقك لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ. كرري تطبيق هذا القناع صباحاً ومساءً لتفتيح لون البشرة.

• اخلطي ملعقة من عصير الخيار مع ملعقة من عصير الليمون، واتركي هذا الخليط على بشرتك حتى يجفّ ثم اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر. كرري هذه العملية مرة يومياً.

10 - رقائق الشوفان

تساعد هذه الرقائق على التخلّص من الخلايا الميتة وتحسين لون البشرة مع الحفاظ على نعومتها وليونتها.

• اخلطي رقائق الشوفان مع القليل من عصير الطماطم، واتركي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الدافئ من خلال القيام بحركات دائريّة مقشّرة للتخلص من الخلايا الميتة. يمكنك استعمال هذا القناع يومياً.

• اخلطي ملعقة صغيرة من رقائق الشوفان، مع القليل من مسحوق الكركم وبضع قطرات من عصير الليمون للحصول على عجينة سميكة. طبّقيها على بشرتك واتركيها لتجف قبل غسلها بالماء الدافئ. يمكنك التكرار يومياً.