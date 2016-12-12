هذه أجمل إطلالات حفل Critics’ Choice Awards

أقيم يوم أمس في ولاية كاليفورنيا الأميركية حفل توزيع جوائز Critics’ Choice Awards الذي يُعتبر واحدا من أضخم المناسبات التي تختتم العام. وقد جمع هذا الحفل بدورته الـ22 على بساطه الأحمر أسماء حصدت نجاحات فنية كبيرة على المستوى العالمي، وحرصت النجمات اللواتي حضرن هذه المناسبة على اعتماد إطلالات راقية تحمل توقيع أبرز دور الأزياء العالمية. تعرّفوا فيما يلي على أبرز إطلالات هذا الحفل واستوحوا منها إطلالاتكن لمناسبات نهاية هذا العام.

- اختارت النجمة إيما ستون ثوباً أسود من Roland Mouret تميّز بقصّاته المبتكرة وتطريزه المميّز.

- تألّقت النجمة آمي أدامز بثوب أبيض عاري الكتفين حمل توقيع Atelier Versace نسّقته مع مجوهرات ماسية من Nirav Modi Jewelry.

- اعتمدت النجمة كايت بكنسايل ثوباً أسود مرصّع بالستراس من Reem Acra نسّقته مع حذاء من الساتان الأسود من Christian Louboutin.

- اختارت النجمة ميشال ويليامز ثوباً طويلاً من الدانتيل تميّز بقصّته البسيطة وحمل توقيع دار Louis Vuitton نسّقته مع حقيبة فضيّة وصندل باللون الأسود.

- تألّقت النجمة أليسون ويليامز بثوب مبتكر بتصميمه حمل توقيع دار Balmain ونسّقته مع أقراط طويلة للأذنين من Jennifer Meyer Jewelry.

- اختارت النجمة نيكول كيدمان ثوباً مبتكراً من Brandon Maxwell نسّقته مع حذاء من Gianvitto Rossi ومجوهرات من Fred Leighton Jewelry.

- تألّقت النجمة ليلي كولنز بثوب من الدانتيل باللون الرمادي الفاتح من تصميم دار Elie Saab نسّقته مع مجوهرات من Chanel.

- اختارت ميشيل موناغان جاكيت من الدانتيل الأسود تزيّنها عقدة بيضاء وبنطلون من الموسلين الأسو. وقد حملت إطلالتها توقيع Monique Lhuillier ونسّقت أزيائها مع حقيبة من Tyler Ellis، حذاء من Brian Atwood ومجوهرات من Tiffany&Co.

- تألّقت النجمة جيسيكا بيال بثوب مخطّط بالطول من Elie Saab زيّنه حزام أسود عند الخصر.

- حملت إطلالة كايلي كوكو توقيع Noon by Noor وتألّفت من بنطلون و"توب" عاري الكتفين تميّز بذيله الطويل.

- اختارت بورتيا دبلداي ثوباً أسود وفضيا من Jenny Packham تميّز بتطريزه البرّاق المبتكر.

- اعتمدت ترايسي إليس روس ثوباً من الدانتيل المخطط بألوان الأبيض، والأزرق والليلكي من Zuhair Murad نسّقته مع حقيبة وحذاء من Christian Louboutin.