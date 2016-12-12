هذه تصاميمنا المفضلة من إيلي صعب لما قبل خريف 2017

قدّم المصمم اللبناني، إيلي صعب، أخيراً مجموعته من الأزياء الجاهزة الخاصة بما قبل خريف 2017.

وتضمّنت هذه المجموعة حوالي 50إطلالة جمعت بين الطابع الفيكتوري وموضة ثمانينيات القرن الماضي بأسلوب عصري، يناسب متطلبات المرأة التي تبحث عن التميّز بأناقتها.

الدانتيل، والجلد، والحرير والمخمل خامات فاخرة اختلطت فيما بينها بأسلوب إيلي صعب، لتتحوّل إلى أثواب قصيرة أو طويلة، جامبسوت، وبنطلونات ضيّقة أو واسعة الأرجل. وقد حضر اللون الأسود في معظم إطلالات هذه المجموعة، حيث خيّم بسحره على مجموعة من أثواب الكوكتيل القصيرة، والفساتين الطويلة، وجاكيتات الجلد، والجامبسوت العصري. كما اختلط الأسود في إطلالات أخرى مع فخامة الأخضر الزمردي، ورقّة الأزرق السماوي، وإشراق الفضّي.

رافقت معظم الإطلالات أحزمة حدّدت الخصور النحيلة وتزيّنت ببكلات على شكل قلب. وقد لفتتنا بعض الإطلالات المستوحاة من طراز الأزياء الرياضية ببنطلوناتها المزمومة عند أسفل الساق وجاكيتاتها المزيّنة بسحّاب طويل، ولكن تمّ تنفيذها بأقمشة الدانتيل والمخمل الفاخرة. ولفتتنا أيضاً الحرفية العالية والأسلوب المبتكر في تقديم الدانتيل الذي يُعتبر من الخامات الكلاسيكية وكيفيّة اختلاطه بأسلوب مميّز مع الخامات الأخرى المستعملة.

امرأة Elie Saab كمّلت إطلالتها بأحذية اتخذت شكل صنادل مدمّجة ذات كعوب عالية جداً، أو أحذية "إسكاربان" Escarpin، أو حتى أحذية عالية الساق تزيّنت بالبريق. وقد اعتمدت حقائب متوسطة أو صغيرة الحجم تغطّت بالمسامير الذهبية. تعرّفوا على أجمل إطلالاتها لما قبل الخريف المقبل فيما يلي.



