"لايدي ديور" تدعوك إلى تزيين حقيبتك على طريقتك

في نهاية هذا العام تقدم لك دار Dior فرصة تزيين حقيبة Lady Dior الشهيرة على طريقتك، وذلك من خلال مجموعة من الدبابيس التي تأخذ شكل أحرف أو عناصر جالبة للحظ غالية على قلب الدار.

فبعد أن تم إطلاق التصاميم الجديدة من هذه الحقيبة ضمن مجموعة Dior لرحلات 2017 واختيار النجمة الفرنسية ماريون كوتيارد سفيرة لها، تطلق الدار مجموعة من الدبابيس تُستعمل لتزيين حزام هذه الحقيبة الذي يسمح بحملها على الكتف. يمكنك الاختيار بين الدبابيس التي تحمل الأحرف الأولى من اسمك أو حتى شعار الوردة، أو النحلة، أو القلب... أو حتى اسم وشعار الدار.

النجمة الفرنسية الشهيرة ماريون كوتيارد هي "لايدي ديور" Lady Dior، وهي تحمل هذا اللقب منذ العام 2008 وبرعت في تجسيد صورة امرأة Dior بطابع عصري بحيث أصبحت مثالاً في الأناقة يحتذي به العديد من النساء حول العالم.

وفي الحملة الترويجية لمجموعة رحلات 2017 من Dior، تظهر ماريون كوتيارد مشرقة وبمنتهى الأناقة في حديقة منزل مؤسس الدار الراحل كريستيان ديور قي منطقة "غرانفيل" الفرنسية.

تعلّم كريستيان ديور أن يقدّر الأزهار ويحبها في "غرانفيل"، واستوحى منها حس الشكل والألوان الذي أغوى به النساء حول العالم عند افتتاح دار أزيائه. تجري أحداث حملة "ليدي ديور" Lady Dior الجديدة، المستوحاة من شغفه، في الحديقة الخصبة التي أمضى فيها المصمم طفولته، حيث تلتقط عدسة المصور الشهير كريغ ماكدين صور النجمة ماريون كوتيار.

تبدو كوتيارد في هذه الصور امرأة - زهرة تتنقل بين الأزهار، وترتدي التصاميم من مجموعة "كروز" Cruise لسنة 2017 بالألوان القوية أو التطريزات المرهفة. وقد تم التقاط مجموعة من الصور المفعمة بالألوان للممثلة ومُلهمة Dior وهي تحمل حقيبة الدار الأيقونية. نراها تحمل حقيبة مصنوعة من الجلد الأسود أو الأحمر الساطع، مع رباط تزيينه الدبابيس الجالبة للحظ وأحرف اسمها الأولى.