3 وصفات لتحضير بلسم للشفاه في المنزل

لتحضير بلسم يعتني بشفاهك في المنزل تحتاجين إلى زيوت نباتية وبعض المنتجات المتوفرة في مطبخك، وستتفاجئين أن من شأن هذا الخليط البسيط في مكوناته أن يجدد، ويرطب وينعم بشرة شفاهك ويحميها من التبدلات المناخية في هذا الفصل:

- بلسم بالعسل:

يتمتع العسل بفوائد منعمة، ومهدئة، ومرممة لبشرة الشفاه كما يساعد في تسريع عملية تجدد الخلايا في هذه المنطقة الحساسة من الوجه. اخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من الفازلين أو زيت جوز الهند، أضيفي إلى الخليط بضع نقاط من ملون غذائي كي يكتسب طعماً محبباً واتركيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة كي يتحول تكوينه إلى صلب ويصبح جاهزاً للاستعمال.

- بلسم بالزيوت النباتية والأساسية:

تتميز الزيوت النباتية بقدرتها العالية على الترطيب مما يجعلها مكوناً أساسياً فعالاً يمكنك الاستعانة به في تحضير بلسم منزلي للشفاه. في وعاء صغير تضعينه داخل وعاء أكبر مليء بالماء الساخن، يمكنك خلط عدة أنواع من الزيوت النباتية كزيت جوز الهند، وزيت بذور المشمش الذي يتميز بفوائد مضادة للأكسدة أو زيت زروع القمح الذي يلعب دور مادة حافظة طبيعية كما يتمتع بفوائد تساعد على التآم الندبات والجروح. يمكنك الاستعانة أيضاً بزيت الورد ذات المفعول المجدد وزيت الجوجوبا الذي يتمتع بمفعول منعم.

- بلسم بالشوكولاتة:

تتمتع بودرة الكاكاو، التي تشكل المكون الأساسي للشوكولاتة، بمفعول مضاد للأكسدة وللسترس. لتحضير بلسم للشفاه بالشوكولاتة، اخلطي في وعاء صغير تضعينه داخل وعاء كبير مليء بالماء الساخن: 5 ملل من زبدة الكاكاو، 5 ملل من زيت اللوز الحلو، غرامان من شمع النحل الأصفر، ثم أضيفي نقطتين من زيت زروع القمح. اتركي هذا الخليط يرتح طوال الليل في الثلاجة ليصبح جاهزاً في اليوم التالي لتتمتعي بفوائده المغذية والمرطبة والمضادة للسترس.