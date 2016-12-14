أغرب مجموعات ما قبل خريف 2017 تحمل توقيع "غوتشي"

الخيال يجتمع مع الموضة في مجموعة Gucci لما قبل خريف 2017 التي قدّمها أليساندرو ميشيل المدير الإبداعي في الدار مؤخراً. ويتميّز ميشيل بكونه "حكواتي" من الطراز الأول، فهو يسرد عبر تصاميمه حكايات لا بداية لها ولانهاية تذكّر بأسطورة "الأوروبوروس" الفرعونية القديمة التي تمثّل تنيناً يلتهم ذيله الخاص.

مصادر وحي هذه المجموعة لم تقتصر فقط على الحكايات الأسطورية بل بحثت أيضاً في عالم الحيوانات الكرتونية بما فيه من نمور، وقطط، وأرانب، وثعابين... لتستقي منه أفكاراً ترجمها من خلال عالمه الخيالي الأنيق.

مقاربة عصريّة قدّمها أليساندرو ميشيل لموضة سبعينيات القرن الماضي التي أضاف إليها لمساته الخارجة عن المألوف والمفعمة بالطبعات والألوان. فجاءت الإطلالات بوهيمية الطابع، كما برز استعمال عدة طبقات من الأقمشة فوق بعضها البعض وتكرّر ظهور السراويل الرياضية التي تناسقت مع معاطف مطرّزة حيناً وأثواب مطبّعة حيناً آخر. وبرزت أيضاً في هذه المجموعة صيحة "البيجاما"، أي أزياء النوم الرجالية، التي زيّنتها طبعات الأزهار.

الغرابة التي خيّمت على أزياء هذه المجموعة انسحبت أيضاً على الأكسسوارات التي رافقتها والتي لفتتنا منها الأحذية العالية الساق من الساتان والمخمل المطرّز والأحذية اللمّاعة المزيّنة بكل أو عقد كبيرة. أما الحقائب فجاءت متنوّعة بين صغيرة يتمّ تعليقها بحزام على الخصر أو كلاسيكية كبيرة تحمل بصمات دار Gucci. ولفتتنا أيضاً الخواتم الكبيرة التي زيّنت أصابع العارضات والنظارات الكبيرة المبتكرة التي اتخذ بعضها شكل فاكهة الأناناس.