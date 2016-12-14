لكَ ولها: ساعتان جديدتان من "بوم إيه مرسييه"

استعداداً للمعرض الدولي للساعات الفاخرة SIHH2017 تقدّم دار Baume et Mercier السويسرية تصميمين جديدين من ساعة Clifton الرجالية وساعة Promesse النسائية، ندعوكم للتعرّف عليهما فيما يلي:

- ساعة Clifton لكَ:

تجذب ساعة Clifton الجديدة الأنظار برزانتها وأناقتها. وهي تتميّز بعلبة فولاذية يبلغ قطرها 43 ملم ذات لمسات نهائية مصقولة تُبرز الطرف المزدوج المشطوب الخاص بالمجموعة، كما أن أبعادها المتناغمة تجعلها ملائمة للمناسبات كافة. أما ميناؤها الأزرق الداكن بلمساته النهائية على شكل أشعة الشمس فيعرض بوضوح معلومات هامة للحياة اليومية: التاريخ، احتياطي الطاقة، وتوقيت غرينيتش.

وﺗﻘﻮم اﻟﻌﻘﺎرب ﻣﺜﻠﺜﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﺑﺘﺒﻴﺎن أرﻗﺎم ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮات ﻣﻄﻠﻴّﺔ ﺑﺎﻟﺮودﻳﻮم وﻣﺼﻘﻮﻟﺔ، ﺗﻌﺰزﻫﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﺗﻮﻓّﺮ ﻗﺮاءة واﺿﺤﺔ عبراﻟﺰﺟﺎج الصفيري المقوّس والمضاد للاﻧﻌﻜﺎس. أﻣﺎ المنطقة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة، ﻣﺆﺷﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، وﻧﺎﻓﺬة ﻋﺮض اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻊ ﺧﻠﻔﻴّﺘﻬﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء، ﻓﺘﺘﻤﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﻔﺮﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺘّﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﻗﻤﺮ. وﺗُﱪز ﺗﺪرﺟﺎت اﻟﻠﻮن الأحمر اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ واﻟﺰﻳﻨﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺣﻮل اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﻧﻴﻘﺔ ﺗُﺜﺮي ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب المفعم بالحداثة.

ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺳﻮار ﻣﻦ ﺟﻠﺪ اﻟﺘﻤﺴﺎح اﻷﺳﻮد، ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺮﺑّﻌﺔ، وﻣﺸﺒﻚ ﺛﻼﺛﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄّﻲ ﻣﻊ أزرار ﺿﺒﻂ. وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﻘﻮﺳﺔ اﻧﺪﻣﺎج ﻫﺬا المشبك ﻣﻦ أﺟﻞ راﺣٍﺔ ﻗﺼﻮى ﻋﻨﺪ اﻻرﺗﺪاء. إنها اﻷﻛﺴﺴﻮار اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺠﻮال ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﻧﺎﻗﺔ ﺗﺎﻣﺔ.

- ساعة Promesse لها:

ترﻣﺰ هذه الساعة الجديدة من مجموعة Promesse إلى اﻷﻧﻮﺛﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز، وهي ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ متعددة لشخصية حاملتها ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم، ﻣﻊ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض. وتكمّل هذه الساعة الثمينة مجموعة ساعاتPromesse التي تمّ إطلاقها في العام 2014 والتي لاتزال تسحرنا بأناقة خطوطها.

يضفي التصميم الجديد لهذه الساعة مزيداً من الحداثة على إطلالتها وهو يتناسب تماماً مع مينائها الأزرق. وتزيّن 30 ماسة مرصّعة على شكل قوسين إطار هذه الساعة كما تحدّد شكلها البيضاوي المدرج في علبة دائرية يبلغ قطرها 34 ملم.

يميّز هذا التصميم الذي يتلاعب بالأشكال طابع ساعة Promesse منذ لحظة ابتكارها، كما تتميّز هذه الساعة بسوارها المصنوع من جلد التمساح الأزرق اللامع والمواكب لموضة هذا الموسم.