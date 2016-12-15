تصاميم ترفع المعنويات من بول سميث للعام 2017

في مجموعته من الأزياء الرجالية لربيع 2017 يروّج المصمم البريطاني بول سميث لرسالة سلام وأجواء إيجابية يعبّر عنها من خلال الاستخدام المتفائل للطبعات والألوان.

يستذكر سميث في هذه المجموعة أجواء مدينة لندن في ستينيات القرن الماضي، ويستحضر مراجع الخياطة والتصميم من هذه الحقبة لتنفيذ تصاميمه بأقمشة إيطالية فاخرة تجعل من أزياء أيام العطلات مريحة وأنيقة في الوقت نفسه.

يسلّط سميث الضوء في هذه المجموعة على الطابع العصري لتصاميمه من خلال التركيز على الملابس التي تعكس حقيقة الثقافات المتعددة للندن اليوم. ويشكّل الاستخدام الواثق للألوان علامة فارقة في تصاميم Paul Smith، لذلك حرصت العلامة لربيع 2017 أن تركّز على استعمال الألوان الساطعة والمُعزّزة للتفاؤل بهدف رفع المعنويات بصورة إيجابية.

يخرج دفء بطابع هنود الغرب من تركيبات ألوان مألوفة كالأصفر، والأخضر والأحمر الذي يجتمعون معاً ليرسموا سلاسل من الخطوط تشكّل إحدى الركائز أيضاً في مجموعات Paul Smith. ويظهر قماش التارتان الاستوائي في كافة أجزاء المجموعة مضيفاً لمسات من المرح على الإطلالات. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي: