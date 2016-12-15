12 خطوة تؤمن لك ماكياجاً مثالياً لعينيك

العيون هي أكثر ما يبرز الوجه. لذا، فإن ظلال العيون عنصر مهم جداً يجب التركيز عليه عند وضع ماكياج العينين. وقد تظنين أن تنفيذ هذه المهمة صعبة، ولكنها بالتأكيد ليست مستحيلة، وهي لا تحتاج لأكثر من بعض التدريب والصبر. فإذا كنت تريدين الحصول على بعض النصائح والتعليمات والأساليب لوضع ظلال العيون في المنزل، لدينا هنا ما تحتاجين إليه.

• أول وأهم خطوة هي امتلاك أداة أو فرشاة جيدة لوضع ظلال العيون. ويجب أن تكون طويلة بما فيه الكفاية لكي تمسكيها براحة مثل القلم. ومن المفضّل أن تكون فرشاة اسفنجية دائرية بعض الشيء عند أحد الأطراف ومربعة عند الطرف الآخر.

• ابدإي عن طريق وضع بعض البودرة السائبة على الجفن لإيجاد قاعدة جيدة. ويستخدم البعض أيضاً الكونسيلر لتغطية الدوائر السوداء، ولكن احرصي على تمويهه جيداً.

• اختاري لوناً يتناسق مع لون بشرتك. تبدو ألوان الوردي والخوخي والبرتقالي الفاتح جميلة على البشرة الفاتحة، في حين تبدو ألوان البني والنحاسي وغيرها جميلة على البشرة الداكنة. وفي حال رغبت أن تكون متطابقة مع لون ملابسك، اختاري درجة اللون الأقرب إلى لون أزيائك.

• احرصي أن يكون لديك ثلاث درجات من اللون الذي اخترته. ضعي اللون الأفتح على الجفن العلوي، واللون المتوسط على كامل جفن العين، واللون الداكن على جفن العين فوق الرموش بالضبط.

• ابدأي بوضع اللون الأفتح على كامل الجفن، لتشكيل قاعدة لون وإبراز العينين. بعد ذلك، ضعي الدرجة المتوسطة على المنطقة الوسطى من جفن العين. هذا يبرز لون عينيك. أخيراً، ارسمي على طول الرموش الدرجة الداكنة عن طريق تحريك الفرشاة على طول خط الرموش بزاوية مائلة.

• لتجنّب الخطوط الواضحة، امزجي درجات اللون الثلاث بخفّة وسلاسة باستخدام الفرشاة. لا تستخدمي إصبعك لأنك قد تمسحين ظلال العيون أو تجعلينها ملطّخة.

• إذا كان ظل العين داكناً جداً، استخدمي فرشاة البودرة المسطّحة وهزّيها للتخلّص من البودرة الزائدة واضغطي بها برقة على الجفن لكي تمتص اللون. يمكنك أيضاً فعل هذا باستخدام منديل ورقي.

• عند اختيار ظلال العينين، خذي بالاعتبار لون شعرك وليس فقط لون عينيك. فمطابقة لون الظلال مع لون شعرك يجعل عينيك تبرزان. والمطابقة تعني إيجاد لون يبرز كلاً من العين ولون الشعر. فمثلاً، إذا كان شعرك كستنائي اللون، استخدمي لون ظلال أخضر.

• لا يمكنك أن تخطئي في وضع ألوان البشرة الطبيعية، بغض النظر عن لون البشرة أو الشعر أو العينين. ومن ضمن هذه الألوان البني والخوخي والعاجي. يمكنك البدء عن طريق وضع لون مماثل جداً للون بشرتك الطبيعي على كامل الجفن. ثم غطي الجفن المتحرك بلون أعمق أو أغمق. يمكن استخدام درجة أفتح بقليل عند خط الحاجب. ثم ضعي آي لاينر بنياً ناعماً والقليل من الماسكارا.

• لا تستخدمي ماكياج العينين القوي في الصباح، إلا إذا كان لون عينيك أو لون بشرتك فاتحاً جداً. والأفضلية في هذا المجال للألوان البسيطة مثل العاجي والخوخي .

• الأمسيات هي الوقت المناسب لتجربة ظلال العينين. فمثلاً، يمكن للفتيات ذوات العيون الخضراء تجربة اللون الأرجواني. ولا تنسي ارتداء الملابس والاكسسوارات المناسبة. إذا كانت عيناك بنيتين أو عسليتين، استخدمي ألوان الأخضر والذهبي.

• تحتاج العيون الكبيرة إلى ثلاث درجات من اللون نفسه: درجة داكنة لملء ظلال العيون، ودرجة متوسطة لتخفيف اللون، ودرجة فاتحة لإضافة البريق. ويجب أيضاً اختيار ظلال عيون بألوان ذهبية أو ترابية لإضفاء الإشراق على العينين. يمكنك استخدام الماسكارا السوداء أو البنية معها.