هذه أجمل إطلالات "روبرتو كافالي" لما قبل خريف 2017

لم يتمّ حتى الآن اختيار مدير إبداعي جديد لدار Roberto Cavalli الإيطالية الفاخرة بعد رحيل مديرها الإبداعي السابق بيتر دونداس في شهر أكتوبر الماضي. ولذلك وقعت مسؤولية تحضير مجموعة ما قبل خريف2017 على فريق التصميم الخاص بالعلامة الذي عمل جاهداً على تقديم 34إطلالة بقيت وفيّة لروحيّة المؤسس روبرتو كافالي في مجال التصميم.

"العودة إلى الجذور" هو الخطّ الذي اعتمدته دار Roberto Cavalli في هذه المجموعة، مستوحيةً الطبعات التي زيّنت بها أزياءها من لوحات بطابع الباروك تزيّنت بالنباتات حيناً وبرسمات الثعبان الغالية على قلب مؤسس الدار.

الألوان الشتوية الدافئة والغنية غلبت على هذه المجموعة التي اصطبغت بتدرجات البرغندي، والبنفسجي، والكحلي، والبترولي والبنفسجي، والأحمر مع ظهور لافت للأبيض، والأسود وبعض تدرجات البيج.

قماش الدنيم الذي اتخذ شكل بنطلونات في هذه المجموعة تزيّن بتطريزات من الأزهار وقد رافقته بلوزات من الحرير المطبّع أو من الدانتيل الملوّن. وتنوّعت خامات الجاكيتات بين جوخ ومخمل وجلد طبيعي. كما دخلت الكشاكش على الأثواب حيناً القمصان حيناً آخر، مضيفةً عليها لمسات أنثوية لافتة. أما الفرو فاتخذ شكل معاطف شتوية ضخمة أو زيّن بلمساته الدافئة أطراف الجيليهات والجاكيتات.

ترافقت معظم الإطلالات مع أحذية عالية الساق باللون الأسود، أما الحقائب فتمّ تنفيذها بجلود مبتكرة. وقد تزيّنت العارضات بمجموعة من الخواتم، والعقود، والقلادات، والأقراط تعبّر بامتياز عن الروحية التي تتمتع بها دار Roberto Cavalli. تعرّفوا فيما يلي على أجمل ما قدّمته الدار من تصاميم ضمن مجموعتها لما قبل الخريف المقبل.