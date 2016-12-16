10 استعمالات تجميلية لخل التفاح.. تعرّفي عليها

يتمتع خل التفاح بفوائد صحية متعددة، ولكن هل تعرفين أنه يمكن أن يشكّل حليفاً مثالياً للعناية بجمالك؟ تعرّفي فيما يلي كيف تستعملينه للعناية ببشرتك وشعرك:

1 - يعتني ببشرة الوجه

يتميّز خلّ التفاح بغناه بمضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من التجاعيد وتنظيف البشرة بالعمق، فهو يتمتع بمفعول مضاد للجذيرات الحرّة التي تسرّع آلية شيخوخة البشرة. اخلطي ملعقة من خل التفاح مع 3 ملاعق من الماء، وامسحي وجهك بهذا الخليط على أن تتركيه على بشرتك لمدة ربع ساعة وتكرري هذا العلاج مرتين أسبوعياً.

2 - يُنعّم بشرة الجسم

لا يكتفي خل التفاح بتنعيم بشرة الجسم بل إنه يساعدك أيضاً على الوقاية من روائح الجسم الكريهة. أضيفي ملعقة من خل التفاح إلى حمّامك وستلاحظين أن بشرة جسمك أصبحت أكثر طراوة ونعومة.

3 - يزيل الرؤوس السوداء

للتخلّص من الرؤوس السوداء التي تُعكّر صفو بشرتك، اهرسي 3 حبّات من الفراولة الناضجة وأضيفي إليها ثلاثة أرباع كوب من خلّ التفاح. اتركي هذا الخليط لمدة ساعتين قبل تصفيته ثم غمسي قطنة نظيفة بهذا المحلول ومرريها على بشرتك مع التشديد على المناطق التي تعاني من الرؤوس السوداء. يمكنك أيضاً أن تتركي هذا الخليط على بشرتك طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

4 - يُفتّح لون البشرة

يتمتع خل التفاح بمفعول مُفتّح للون البشرة، وهو يساعد على محاربة بقع الشيخوخة والكلف. اخلطي كمية مماثلة من عصير البصل وخل التفاح وطبّقي هذا الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة لتفتيح لونها ومساعدتها على التخلص من البقع البنية.

5 - يُبيّض الأسنان

يتكوّن الخل من مواد مفيدة للأسنان مثل الفيتامينات والمعادن، وأبرزها البوتاسيوم، والصوديوم، والمغنيزيوم والفلور. نظّفي أسنانك بقطعة من القطن مبللة بخل التفاح لتببيض لونها وإزالة البقع الصفراء الناتجة عن رواسب الطعام عنها.

6 - يُخفف من حروق الشمس

يحافظ خل التفاح على نسبة حموضة البشرة، وهو يتمتع بمفعول مهدئ للبشرة التي تعرّضت لحروق الشمس. اخلطي نصف كوب من خل التفاح مع 4 أكواب من الماء، وطبّقي هذا الخليط على بشرتك للمساعدة في التآم الحروق الناتجة عن التعرّض للشمس.

7 - يعتني بقدميكِ

يساعد خلّ التفاح في علاج مشاكل القدمين التجميلية ويحارب الروائح الكريهة التي تنبعث منها. انقعي قدميكِ بخليط مؤلف من كوب من خل التفاح وأربعة أكواب من الماء لمدة 20 دقيقة. يساعد خل التفاح أيضاً في علاج جفاف كعب القدمين وتشقّقها، ولكن لا تنسي ترطيب كعب القدمين بكريم خاص بعد نقعها بمحلول خل التفاح والماء.

8 - يُضفي لمعاناً على شعركِ

تتميّز معظم مستحضرات العناية بالشعر بكونها شديدة الحموضة، ما يعرّض شعرك للجفاف، ولذلك ننصحك بشطف شعرك بعد غسله بخليط من الماء وخل التفاح لإعادة التوازن إلى نسبة حموضة الشعر وإكسابه لمعاناً مميزاً.

9 - يُعالج القشرة

يتمتع خل التفاح بفعالية كبيرة في مجال معالجة قشرة الشعر، فالأنزيمات والأحماض التي يتكوّن منها تقضي على القشرة والحكّة التي ترافقها. اخلطي الكمية نفسها من الماء وخل التفاح وافركي فروة رأسكِ بهذا الخليط قبل الحمّام.

10 - يُحارب تساقط الشعر

يتمتع خل التفاح بقدرة على محاربة تساقط الشعر، اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل ودلّكي بها شعرك. اتركي هذا الخليط على رأسكِ لمدة نصف ساعة قبل غسله.