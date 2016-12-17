جددي ماكياجك في احتفالات نهاية العام

لإطلالة متألقة في احتفالات نهاية العام، استعيني بألوان الموسم المحايدة والجريئة بشكل جديد ونسقيها مع تدرجات أزيائك ولون بشرتك للحصول على أفضل النتائج. اعتمدي ظلال العيون الحيوية لإضاءة عينيك عن طريق تحقيق الانسجام بينها وبين الشفاه الطبيعية والخدود الوردية الناعمة.

للبشرة الفاتحة

الخدان

يمنح مزيج من الألوان المطفأة-المضيئة توهجا صحيا للبشرة المرمرية. امسحي اللون المطفأ على التجويف تحت تفاحة الخد، ثم ضعي بعض اللون المضيء على تفاحة الخد.

العينان

تضيء الظلال بلون رغوة البحر الخضراء البشرة الفاتحة. ضعي مسحة غنية من اللون على كامل الجفن.

الشفاه

يحدد اللون الطبيعي الكريمي الذي يحتوي على لمسات وردية ولؤلؤية شفاه البشرة الفاتحة وينسجم مع ظلال العين الخضراء.

للبشرة المتوسطة

الخدان

يبدو البلاشر الوردي الذي أساسه البني طبيعيا على البشرة الزيتونية وليس ضاربا إلى الحمرة. امزجيه بأطراف الأصابع لتحددي الخدين دون تلطخات.

العينان

تضفي االتدرجات الزرقاء الانتعاش على البشرة الزيتونية المتوسطة. ضعي طبقة غنية على الجفن، وأضيفي المزيد لتعديل كثافة اللون في الليل.

الشفاه

لإبراز شفاهك استخدمي لوناً طبيعياً أغمق بدرجة واحدة من لون بشرتك، فمن شأن ذلك أن يوازن اللون الأزرق على عينيك.

للبشرة الداكنة

الخدان

يضفي البلاشر بألوان المرجاني الحيوي توهجا صحيا على السحنة، ولا يبدو اصطناعيا أو باهتا على البشرة الداكنة.

العينان

اللون البنفسجي مذهل على جميع ألوان البشرة، خاصة البشرة الداكنة. ضعيه بحرية على الجفون أو جربي وضع خط رفيع، فهو يجعل العينين تلمعان.

الشفاه

يجعل اللون الطبيعي البني الضارب إلى الحمر الشفاه الداكنة أكثر بروزا دون الحاجة للجوء إلى اللون الأحمر البراق أو الوردي.

اختاري ألوانك

يمكنك الذهاب إلى قسم التجميل في المتاجر لتحليل الألوان المناسبة لك، وهي خدمة مقدمة إما مجانا أو لدى شرائك منتجا ما. يمكنكِ أيضاً أن تشتري شرائح الطلاء المعروضة في متاجر المعدات والتي تكون ألوانها مثل ألوان الماكياج التي تحبينها أو التي لديك. ثم قفي في منزلك أمام المرآة في الضوء الطبيعي، وارفعي الشرائح عند وجهك واحدة تلو الأخرى. وستكتشفين على الفور الألوان التي تضيء بشرتك. فإذا كانت شريحة ما تجعلك تبدين شاحبة أو تبرز احمرار بشرتك، فهذا اللون غير مناسب لك.

كيف تبرزين عينيك

اختاري ظلال العيون بلون معاكس للون عينيك لإبرازهما.

1 - تزيد درجات ألوان البني الضارب إلى المشمشي جاذبية العيون الزرقاء.

2 - اختاري درجات اللون الأزرق للعيون البنية الفاتحة والغامقة (اختاري لونا أغمق للعيون البنية الغامقة).

3 - تبرز ألوان البني الأرضية الضاربة إلى الحمرة للعيون الخضراء.

4 - اللون الخوخي الذي يشبه زهرة اللافندر رائع على العيون البندقية.