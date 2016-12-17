كلّ امرأة تصبح أميرة عندما ترتدي من"ماركيزا"

تبرع مصممتا دار Marchesa البريطانية كارين كريغ وجورجينا شابمن في تحويل كل امرأة ترتدي من أزيائهما إلى أميرة، وذلك عبر أثواب مفعمة بالأنوثة يزيّنها التطريز الغني والأزهار ثلاثيّة الأبعاد. وقد حافظت مجموعتهما لما قبل خريف 2017 على طابعها الرقيق والراقي من خلال 32 تصميماً تليق بأرقى المناسبات.

شكّلت "بيضة فابرجيه" الشهيرة المصنوعة من مواد فاخرة، والتي كانت من ممتلكات العائلة الإمبراطورية الروسية، مصدر الوحي الأساسي للتطريزات التي تمّ تنفيذها على أزياء تذكّر بحقبة عشرينيات القرن الماضي، ولكنها تتناسب بامتياز مع متطلّبات المرأة العصرية في مجال الأناقة.

تنوّعت التصاميم في مجموعة Marchesa الجديدة بين المحددة القوام والمنتفخة تزيّنها طبعات الأزهار، كما رافقت بعض التصاميم موضة "الكاب" الذي ينسدل من الكتفين وصولاً حتى الخصر. وقد جاءت الكشاكش لتزيّن بعض الإطلالات بأسلوب مبتكر وبعيد عن الكلاسيكية.

الحرير، والتول، والدانتيل، والساتان، والشيفون هي الأقمشة التي اختارتها دار Marchesa لتحوّلها إلى أجمل فساتين الكوكتيل وأفخر أثواب السهرات. أما الألوان فتنوّعت بين الهادئة كالزهري الفاتح، والأزرق السماوي، والأبيض، والبيج، والذهبي من جهة وبين الألوان الفخمة كالأسود، والكحلي، والأخضر، والفوشيا... وقد ترافقت الأثواب مع أقراط كبيرة للأذين وصنادل ناعمة تميّزت بكعوبها المرتفعة. تعرّفي على أجمل إطلالات Marchesa لما قبل خريف2017 فيما يلي.