نعيم خان يعتمد أسلوبا جديدا بمجموعته لما قبل خريف 2017

مجموعة صغيرة جداً قدمها المصمم الأميركي الهندي الأصل نعيم خان لما قبل خريف 2017، فقد اقتصرت على 17 إطلالة فقط ولكنها شهدت تبدلاً في أسلوب المصمم، الذي يبدو أنه يتوجه من خلالها إلى شريحة عمرية أكثر شباباً من السيدات.

ورغم كون هذه المجموعة تمهد للانتقال من الصيف إلى الخريف، فإن طبعاتها جاءت ربيعية بامتياز، حيث تفتحت الأزهار الكبيرة الملونة على أثواب الكوكتيل القصيرة، وفساتين السهرة الطويلة، وحتى على الجامبسوت الذي لفتنا ظهوره بكثافة هذه المرة في مجموعة خان.

الأثواب الطويلة المستوحاة من القفطان المغربي لم تغب عن المجموعة الجديدة خاصة أنها المفضلة لدى العديد من هواة تصاميم نعيم خان. كما برزت الأثواب المصنوعة من قماش "الكروشيه" والإطلالات المؤلفة من قطعتين أي "توب" وتنورة أو بنطلون التي يسهل ارتداء قطعة منها دون سواها.

الأرضية السوداء غلبت على العديد من الإطلالات نظراً لأناقتها في إبراز الألوان. وقد أضفت عليها أزهار الدانتيل البيضاء لمسات مشرقة فيما لعبت الأزهار الملونة المُحاكة أو المطبعة لعبة المرح مضيفة لمسات حيويّة على الأزياء. وقد لفتتنا أناقة الإطلالات التي تزينت بالأحمر الذي اختلط مع إشراق الذهبي حيناً ونقاء الأبيض حيناً آخر، كما لفتتنا أقراط الأذنين الكبيرة التي رافقت الإطلالات.

عن هذه المجموعة قال المصمم نعيم خان: "أردت تقديم أزياء تشعر فيها المرأة بالمرح وتبتعد عن التعقيد والتكلف"، ولذلك جاءت هذه المجموعة انتقالية بكل ما للكلمة من معنى: فهي تصلح للأوقات النهارية والمسائية، وللمناسبات البسيطة والفخمة على السواء".

تعرفوا على أجمل ما اخترناه من إطلالات مجموعة Naeem Khan لما قبل خريف 2017 فيما يلي.