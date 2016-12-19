هذه المستحضرات ضرورية لإشراقك في العام الجديد

للحصول على إطلالة متجددة في استقبال العام الجديد، تقدم لك المختبرات التجميلية العالمية مجموعة من المستحضرات التي من شأنها أن تساعدك في الحفاظ على إشراقك. وقد اخترنا لكِ منها 5 ندعوكِ إلى اكتشافها فيما يلي:

1- قناع الإشراق Estee Lauder New Dimension Sculpt+ Glow Mask. وهو قناع ليليّ مُعالج وفائق الترطيب، يمنح البشرة النعومة كما يحارب تجاعيدها ويصقل مظهرها بفضل غناه بمركّب البروكولاجين المتطوّر. يوضع بسخاء فوق بشرة نظيفة على أن يتم إزالة الفائض منه بعد 5دقائق لترك طبقة رقيقة من المستحضر خلال الليل. يستخدم مساءً 3مرات في الأسبوع.

2- حليب التغذية Bobbi Brown Extra Repair Nourrishing Milk الذي يجمع في خطوة واحدة بين فوائد الترطيب المتوفرة في زيت Extra Face Oil الشهير وبين فوائد التجديد. فتركيبته الزيتية والمستحلبية المطرّية هي تركيبة غنية بالفوائد وخفيفة على البشرة في الوقت نفسه، مما يجعل استخدامها سهلاً مع منتجات أخرى للعناية بالبشرة أو مع الماكياج. فهو يُفعّل عملية الإصلاح الطبيعي في البشرة ليُعزّز مظهرها الصحي لفترة طويلة، كما يساعد على تخفيف مظهر الخطوط الرقيقة والتجاعيد مما يمنح البشرة مظهراً أكثر تماسكاً، وقوة، وامتلاءً.

3- كريم Clarins BB Beauty Perfector الذي يؤمن لكِ إطلالة مشرقة كل صباح تدوم طوال اليوم فتبدو بشرتك خالية من العيوب ومتجانسة اللون بمظهر صحّي ومتألّق. يتميّز هذا المستحضر بغناه بخلاصة النباتات التي تعمل على حماية البشرة وتعزيز جمالها مما يمنحها نتيجة فورية بعد أول استخدام. كما يومن لكِ إطلالة طبيعية دون تغليف البشرة بطبقة سميكة.

4- كريم الليل Nuxe Merveillance Regenerating Night Creme الغني بخلاصة زهرة زنبق النهار التي تحارب الشيخوخة وتعيد ملء خطوط التجاعيد لتمنحنا بشرة مشدودة. كلّ ذلك بصيغة مخملية ناعمة مصممة خصيصاً لتناسب متطلبات جميع البشرات وجعلها ممتلئة ونضرة.

5- تشكيلة مستحضرات Infusion de Rose من Laura Mercier لتغذية البشرة والعناية بها بزيت الورد الذي ينعّمها ويمنحها توازناً مثالياً للحصول على إطلالة متجددة، كما يُعزّز مساويات الرطوبة لديها. يُنصح بتطبيق زيت Nourrishing Oil على البشرة النظيفة في الصباح أو المساء كما يمكن استعماله لتطرية الشعر المتطاير وترطيب نهاياته الجافة. أما كريم Infusion de Rose Nourrishing Creme فيغذّي البشرة بالعمق، ويقوم بلسم الشفاه بالحفاظ على نضارتها ونعومتها في كل الظروف.