للجريئات فقط...تصاميم "فندي" لما قبل خريف 2017

37 إطلالة قدّمتها Fendi، في مجموعتها لما قبل خريف2017، للجريئات فقط. والجرأة هنا لا تعني أبداً الإثارة، ولكنها تعني عدم التردد في تقديم أفكار جديدة وسبّاقة في عالم الموضة. أما عرّاب هذه الأفكار الجديدة فهو بالطبع كارل لاغرفيلد المدير الإبداعي للدار الذي يشكّل مع سيلفيا فنتوريني فندي حفيدة مؤسس الدار ثنائياً نجح في جعل علامة Fendi الإيطالية الفاخرة تحافظ على طابعها العصري رغم أنها ستبلغ عامها المئة بعد سنوات قليلة.

مجموعة Fendi لما قبل خريف 2017 جاءت متنوّعة، إذ تضمّنت أثواباً قصيرة وطويلة، بدلات وجاكيتات بالإضافة إلى تنانير مكسّرة وبنطلونات تصل إلى حدود الكاحل...كلها بألوان الطبيعة الخريفية من تدرّجات ترابية، وصفراء، وبرتقالية داكنة، وحمراء، وزيتية، ورمادية، وسوداء.

الفرو والجلد من الخامات التي تكرّر استعمالها في هذه المجموعة، ولكن تمّ تنفيذها بأسلوب مبتكر يبتعد عن الكلاسيكية في الطبعات، والقصّات، والألوان، دون أن يتخلّى عن أناقته المميزة. وقد لفتنا استعمال الدانتيل الذي ارتدى بدوره إطلالة عصرية شديدة الأنوثة.

حملت العديد من عارضات Fendi أكثر من حقيبة من الجلد الفاخر تزيّنت بالطبعات حيناً وبالأكسسوارات والأزهار الثلاثية الأبعاد حيناً آخر مع الحفاظ على التصميم الكلاسيكي للحقيبة.

كما ارتدين أحذية عالية الساق على شكل جوارب صوفية كانت قد ظهرت سابقاً في مجموعة Fendi لرحلات 2017 التي سبق تقديمها خلال الصيف الماضي على مسرح استُحدث فوق نافورة "تريفي" الشهيرة.

وكان لافتا ظهور صنادل سوداء تزيّنت بكريات من الفرو الملوّن تمّ ارتداؤها مع جوارب من الدانتيل، بالإضافة إلى أحذية عالية الساق تمّ تنفيذها بجلود معدنية فضيّة أو ذهبية. كما لفتتنا أكسسوارات الرأس التي تزيّنت بها العارضات بكلّ أناقة. تعرّفوا على أجمل إطلالات Fendi لما قبل خريف2017 فيما يلي: