10 دقائق فقط للتخلص من تجاعيد محيط العينين

في إطار العناية بمنطقة محيط العينين، تُقدّم Estee Lauder قناعاً جديداً وفريداً من نوعه يضفي على هذه المنطقة إطلالة شابة ومنتعشة خلال 10 دقائق فقط. إنه قناع Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask المُشبع بتقنية Advanced Night Repair الشهيرة لدى Estee Lauder.

يؤمن هذا القناع عناصر مرطبة ومهدّئة تساعد على تجديد بشرة منطقة محيط العينين في ظل كل التوترات التي تسبّبها حياتنا العصرية. كل ذلك من خلال نظام توصيل مبتكر ذي 3 طبقات يعتمد على لبّادات عالية الأداء لمحيط العينين يتم إشباعها عند الاستخدام لتؤمّن توصيلاً مُستداماً ومُستهدفاً للمنتج، فتصبح الخطوط الرقيقة والجافة ممتلئة وتنغمر البشرة بترطيب يدوم لساعات.

إن قناع Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask يؤمن للبشرة مكوّنات أكثر بمعدل 20 مرة من مكونات Advanced Night Repair، وهو يعمل على الشكل التالي:

- تهدئة فورية: يؤمنها مزيج من 9 مكوّنات طبيعية تساعد على الفور في تهدئة منطقة محيط العينين المتعبة والمنتفخة. ومع كل استخدام تكسب منطقة محيط العينين المظهر الشبابي، الحيوي والمشرق.

- ترطيب فوري يدوم طويلاً: فهذا القناع يؤمن ترطيباً مركّزاً ثنائي القوة يدوم لغاية 8 ساعات، وذلك بفضل جرعة مركّزة من المكوّنات الفعّالة الجاذبة للرطوبة كحمض الهيالورونيك وخلاصة نخالة الأرز.

بمُعالجة واحدة فقط، يوفّر قناع Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask ما تحتاجه بشرة محيط العينين من راحة، وإشراق، وانتعاش. حيث تمتلئ الخطوط الرفيعة وتنعم البشرة بترطيب يدوم لساعات. يُستخدم هذا القناع مرة أسبوعياً في الليل على بشرة نظيفة أو حسب الحاجة عندما تكون منطقة محيط العينين بحاجة إلى تعزيز إضافي. يُترك علىى محيط العينين لمدة 10 دقائق وللحصول على انتعاش إضافي يُنصح بالاحتفاظ به في البراد قبل الاستعمال.