المصل الأزرق هو إكسير الشباب الجديد من"شانيل"

استقى مركز أبحاث Chanel إلهامه من المناطق الزرقاء في العالم لابتكار مستحضر جديد يحمل اسم "المصل الأزرق" Blue Serum، وذلك في إطار استكشاف وسيلة جديدة تعكس مفهوم "مكافحة علامات التقدّم في السن" وتروّج لمفهوم "إطالة أمد العمر".

والمناطق الزرقاء هي أماكن من العالم يتميّز سكّانها بأمد عمر طويل بشكل استثنائي، وهم يتشاركون بأسلوب حياة يقوم على 4 عوامل رئيسية مشتركة: نظام غذائي صحي ومتوازن، ممارسة النشاط البدني بانتظام، إدارة أفضل للإجهاد وبنية اجتماعية متماسكة.

عبر مقارنة البيانات التي تم جمعها حول علامات تقدم البشرة بالسن مع أحدث الدراسات التي تتمحور حول أمد العمر الطويل، حدد مركز أبحاث Chanel تشابها بين سلوك المعمرين وبين الناس الذين تحافظ بشرتهم على مظهر شاب لمدى طويل. وقد توصّل إلى أربع آليات أساسية تطيل عمر البشرة:

- الطاقة الخلوية المماثلة لممارسة الرياضة البدنية اليومية.

- الأيض الخلوي الذي لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي متوازن.

- التكيف مع الإجهاد الخلوي هو أمر أساسي في مواجهة ضغوطات الحياة اليومية.

- الاتصالات بين الخلايا ضرورية لصحة البشرة.

تزخر المناطق الزرقاء بالنباتات التي تشتهر بقوتها وفعاليتها. وقد اختار منها مركز أبحاث Chanel مزيجاً من 3 عناصر قادرة على التأثير في المستويات الأربعة المذكورة آنفا: القهوة الخضراء من كوستاريكا، والزيتون سردينيا، والمصطكي من اليونان. تقوم هذه المكونات الثلاثة، المركزة بدقّة عبر عملية استخلاص خاصة، بإطالة أمد عمر البشرة وتفعيل نضارتها. تطبيق بعد تطبيق، تبدو البشرة أكثر شبابا وصحة، سلاسة، قوّة وبلون موحّد.

لا يركّز المصل الأزرق Blue Serumعلى مكافحة علامات التقدم في السن، بل يقوم على نظام جديد يحافظ على شباب البشرة، لتصبح كل امرأة عنصرًا فاعلًا في عملية الحفاظ على جمالها. يشكّل بلو سيروم Blue Serum خطوة تمهيدية لأي روتين جمالي يومي كونه يتماشى مع كل مستحضرات العناية بالبشرة، فلا تترددي في استعماله للحفاظ على شباب بشرتك لأطول فترة ممكنة.