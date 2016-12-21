مجموعة "ماكس مارا" الجديدة تنطلق من شنغهاي إلى العالم

اختارت دار Max Mara الإيطالية الفاخرة أن تُطلق مجموعتها لما قبل خريف2017 من مدينة شنغهاي الصينية وتحديداً من مركز شنغهاي للمعارض بالتعاون مع الفنان الصيني ليو وي Liu Wei الذي عمل على تصميم 11 إطلالة من الإطلالات الـ53 التي تضمّنها العرض بالإضافة إلى تصميم ديكور مكان العرض.

"مونوبوليس" Monopolis هو العنوان الذي حملته هذه المجموعة، وقد تزيّنت العديد من إطلالاتها بطبعات مستوحاة من الأعمال الهندسية للفنّان الصيني. وقد قال عنها إيان جريفيث المدير الإبداعي لدار Max Mara: "تترجم هذه المجموعة قساوة الطابع العصري للمدينة، وهي تبتعد عن المثالية مع الحفاظ على طابع الترف والغلامور الذي يبقى هو الأهم في حياتنا."

الخرائط التوبوغرافية بخطوطها المتعرّجة شكّلت مصدر إلهام أساسي في هذه المجموعة، وتحوّلت إلى طبعات تزيّن بكلّ أناقة أقمشة الكشمير، والصوف، وحتى الفرو والجلد. كما شكّل الحزام الجلديّ العريض الأكسسوار الأساسي الذي رافق معظم الإطلالات من أثواب، وتايورات، وتنانير، وبنطلونات وحتى معاطف ضخمة.

لوحة ألوان هذه المجموعة جاءت كلاسيكية بامتياز، إذ افتُتح العرض بإطلالات تلوّنها أناقة المونوكروم ثمّ ظهرت إطلالات أخرى اكتست بالكامل بالأسود الفاحم أو الأبيض الناصع. خليط البيج والأبيض كان له أيضاً مكانة مميّزة في هذا العرض أما في القسم الأخير منه فظهرت التدرجات الباستيلية التي اختلطت بأناقة لافتة فيما بينها.

بالنسبة للأكسسوارات، حملت جميع العارضات تصميماً واحداً من حقيبة كبيرة الحجم وعملية تصلُح للحياة في المدينة، وقد ظهرت بألوان الأبيض، والأسود والبيج. كما انتعلن أحذية عالية الساق تلوّنت بألوان الحقائب نفسها وزيّنتها الشرائط. وقد لفتنا اعتماد العديد منهن قفازات جلدية أضافت مزيداً من "الغلامور" إلى إطلالاتهن. تعرّفوا على أجمل تصاميم Max Mara لما قبل خريف 2017 فيما يلي: