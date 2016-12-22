هذه أسرار الحصول على شفاه ناعمة جداً

رغم أن ترطيب الشفتين بانتظام يحول دون جفافهما، هناك حالات لا يفيد فيها الترطيب وحده وتصبحين بحاجة لخطوات تجميلية إضافية، تضمن لك الحفاظ على نعومة الشفاه وتحضّرها لاستقبال الماكياج. تعرفي معنا فيما يلي على هذه الخطوات التي تضمن لكِ الحفاظ على شفاه ساتينية الملمس في كلّ الأوقات:

1. لإزالة الجلد الجاف عن شفاهك جهزي: منشفة دافئة أو كرات من القطن، فرشاة أسنان، مقشر للوجه، ماء، ومرطب الشفاه.

2. بللي المنشفة أو القطن بالماء الساخن (بحيث يكون ساخنا بقدر ما تحتملين). ضعي المنشفة المبللة على شفتيك واتركيها لعدة دقائق أو إلى أن تبرد.

3. أزيلي المنشفة أو القطن عن الشفاه وانظري في المرآة للتأكد من أن الجلد أصبح ناعما وجاهزا لإزالته.

4. ضعي كمية صغيرة من مقشر الوجه على الشفاه. فعناصره المقشرة تساعد على إزالة الجلد الجاف عن الشفاه.

5. افركي بلطف مقشر الوجه على الشفاه باستخدام فرشاة أسنان نظيفة. يمكنك استخدام فرشاة أسنانك لهذا الغرض. قومي بذلك بحركات دائرية للسماح للجلد بالتقشر والسقوط بشكل طبيعي.

6. اغسلي المنشفة بالماء ثم بلليها ثانية بالماء الساخن. إذا استخدمت كرات القطن، استخدمي قطعة ثانية من القطن واغمريها في الماء الساخن. امسحي الشفاه بالمنشفة أو القطن، واحرصي على إزالة كل بقايا مقشر الوجه المستخدم في التقشير. افعلي هذا بلطف شديد لتجنب كشف الطبقة الداخلية من جلد الشفاه. فالفرك القوي أو المبالغ به سيجعل الجلد أكثر رقة وقد يؤدي إلى النزف.

7. اربتي على شفاهك بالماء البارد من الحنفية. مرري أصبعك عليها لمعرفة ما إذا كان لا يزال هناك مناطق تحتوي على الجلد الجاف. جففي شفاهك عن طريق الربت بمنديل ورقي نظيف أو منشفة جافة.

8. رطبي الشفاه بمرطب الشفاه المفضل. يمكنك استخدام مرطب الشفاه أو ملمع الشفاه أو كريم ترطيب الشفاه أو زيت الزيتون أو الفازلين. تحتوي بعض مستحضرات أحمر الشفاه على عناصر مرطبة لذا يمكنك استخدامها فورا. وفي الواقع، هذا هو الوقت المناسب لوضع أحمر الشفاه لأن شفاهك تكون ناعمة للغاية.

9. أعيدي وضع كريم الترطيب الخاص بالشفاه أو أحمر الشفاه بين الحين والآخر أثناء النهار في العمل أو في المنزل أو أينما كنت. وفي الليل، ضعي على شفتيك مرة أخرى منشفة دافئة أو قطنة دافئة وضعي مرطب الشفاه قبل النوم.

الحفاظ على ترطيب الشفاه طوال الوقت هو أفضل طريقة لمنع تشكل الجلد الجاف. ولكن انتبهي أنه إذا اتبعت هذه الخطوات، احرصي أن تكون شفاهك غير متشققة. لا تحاولي فرك الشفاه المتشققة لأنها قد تنزف. وأفضل طريقة لتقشير الجلد الجاف عن الشفاه المتشققة هي استخدام منشفة أو قطنة ساخنة عليها على أساس منتظم. وحين يشفى التشقق، يمكنك تقشير الجلد الجاف عن طريق اتباع الخطوات المذكورة أعلاه