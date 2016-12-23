الملابس الرياضية تصبح فاخرة مع "فرساتشي"

في مجموعتها لصيف 2017 علّمتنا دار Versace كيف يمكن للأزياء الرياضية أن تكون فاخرة ومترفة، وهي تتابع في هذا التوجه نفسه من خلال مجموعتها الجديدة من الأزياء الخاصة بما قبل خريف 2017 والتي قدّمتها مؤخراً.

قدّمت دوناتيللا فرساتشي، المديرة الإبداعية للدار والملقّبة بالـ"سينيورا" من قِبل فريق عملها، 40 إطلالة تميّزت بطابعها الرياضي الفاخر والأنيق الذي يلقى رواجاً كبيراً في صفوف عاشقات الإطلالات الشبابية العصرية.

شعار Versace زيّن "التوبات" المصنوعة من الليكرا والبنطلونات الجلدية، وقد تكرّر ظهور السترات الرياضية المعروفة بالـBomber Jacket واختلط القماش المبطّن مع الكريب الكلاسيكي في تصميم بعض المعاطف. أما الأثواب المتوسطة الطول فتزيّنت بشق جانبي طويل ظهر أيضاً في مقدّمة السراويل الرسمية التي تم تنسيقها مع سترات قصيرة تزيّنت بالفرو.

لوحة ألوان هذه المجموعة جاءت محدودة مع طغيان لوني البنفسجي والأسود، وقد دخلت عليها لمسات من الأزرق والأصفر، كما تزيّنت بعض الإطلالات بطبعات الأزهار التي يندر استعمالها عادة في مجموعات Versace.

وكعادتها أولت دوناتيللا فرساتشي اهتماماً خاصاً بالأكسسوارات التي رافقت إطلالات هذه المجموعة، والتي لفتنا منها الأحذية المدمجة عالية الساق والصنادل الضخمة. أما الحقائب فتزيّنت بالمسامير أو بشعار الدار، وتنوّعت في أحجامها وألوانها المستوحاة من ألوان الأزياء. وقد ترافقت الإطلالات مع عقود وأساور وأقراط، وخواتم تحمل طابع Versace المميّز. تعرّفوا على أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: