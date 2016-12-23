هذه أشهر الوصفات الجمالية المنزلية للعناية ببشرتك

قناع الأفوكادو للبشرة الجافة، خليط الخلّ والخيار للبشرة الدهنية، المياه الحرارية للبشرة الحسّاسة ولوشن البقدونس للبشرة العادية... إليك بعض أشهر الخلطات المنزلية التي تؤمن لك الحصول على بشرة رائعة.

- للبشرة الجافة:

- نبات الدفلى لإزالة الماكياج

ضعي حفنة من الدفلى في لتر من الماء المغلي. وحين يبرد، صفّيه واخلطي كأساً من هذا المنتج مع ملعقتي طعام من الحليب الطازج، ثم اغمسي قطعة من القطن في هذا المزيج واستخدميها لإزالة ماكياج وجهك.

- دللي نفسك بقناع الأفوكادو المغذي

اسحقي محتويات حبة أفوكادو ناضجة جيدا ليصبح مثل العجين واخلطيه مع القليل من زيت الزيتون. ضعيه على وجهك واغسليه جيدا بعد ربع ساعة ثم امسحي وجهك بماء الورد أو ماء زهر البرتقال.

- كريم مغذي لليل

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع 3 ملاعق كبيرة في الماء الساخن لتصبح البودرة منتفخة. أضيفي ملعقتين صغيرتين من زيت بذور القمح أو زيت اللوز الناعم. طبقي هذا الخليط على بشرتك مساءً لتغذيتها.

- للبشرة الدهنية:

- قناع الطين والليمون لتنقية البشرة

اخلطي جيدا ملعقتين كبيرتين من الطين الأخضر، وعصير نصف ليمونة، ونقطتين من زيت شجرة الشاي ونقطة من زيت الليمون. طبقي هذا الخليط على وجهك مع تجنب وضعه على منطقة محيط العينين. اتركيه ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

- قناع الخل والخيار

للتخفيف من مظهر المسام المتفتحة

ضعي بإحكام شرائح رقيقة من الخيار في منشفة خفيفة وانقعيها في قليل من خل التفاح الذي له خصائص قابضة. ضعي القناع على وجهك مع تجنب المناطق الجافة ومحيط العينين. اتركيه لمدة ربع ساعة واغسليه جيدا.

- للبشرة الحساسة:

- المياه الحرارية لتهدئتها

إليك وصفة سهلة جدا لتهدئة بشرتك: كمادات الماء الحراري. رشي كمية كبيرة من الماء الحراري غير الغازي على كمادة موضوعة على وجهك واتركيها حوالي 5 دقائق.

- قناع الشوفان لتنقيتها

اخلطي 3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان مع ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح المخفف في كمية متساوية من المياه حتى تحصلي على عجينة سميكة. ضعي كمية كبيرة منها على وجهك وابقيه حتى يجف. اغسلي وجهك وامسحيه بماء الورد أو لوشن مهدئ.

- للبشرة العادية:

- نواة المانجو للتنظيف

بعد أن تأكلي المانجو، لا ترمي النواة التي يظل عالقا عليها بعض محتويات الفاكهة. مرريها بلطف على وجهك ولا تغسلي ما علق على بشرتك فورا بل اتركيه لمدة 10 دقائق. ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر. وينظف المانجو البشرة بعمق ويفتح المسامات ويصفي لون البشرة.

- لوشن البقدونس لتفتيح اللون

اغلي حزمة من البقدونس في نصف لتر من الماء لمدة ربع ساعة، اتركيه ليبرد ثم صفيه. استخدميه كلوشن في الصباح والمساء لمدة أسبوع.



- قناع الخيار للإنعاش والترطيب

قشري نصف حبة خيار ثم اسحقيها لتصبح على شكل هريس. أضيفي ملعقتين كبيرتين من الكريمة الطازجة وملعقتين من الدقيق. ضعي القناع على وجهك لمدة 10 دقائق مع تجنب محيط العينين، ثم اغسليه بالماء الفاتر.