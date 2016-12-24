هذا ما تحتاج إليه بشرتكِ المختلطة

إذا كان وجهك دهنيا في بعض المناطق وجافا في مناطق أخرى، هذا يعني أن بشرتك مختلطة. وهناك عدة طرق للعناية بها والحفاظ على توازنها، خاصة أن المنطقة المتوسطة من الوجه والمعروفة بال"T zone"، كونها تمتد من الجبين مروراً بالأنف حتى الذقن تكون دهنية عادة. لذا يجب العناية بها بنفس طريقة العناية بالبشرة الدهنية. ويميل الجلد على باقي مناطق الوجه إلى الجفاف نتيجة عدم الكفاية في الرطوبة. وتحتاج هذه المنطقة إلى العناية بها بنفس طريقة العناية بالبشرة الجافة.

بعض أنواع البشرة المختلطة لا تكون دهنية في منطقة الـ"zone" T وجافة في بقية المناطق، بل يكون هناك بقع من البشرة الجافة والبشرة الدهنية بترتيبات أخرى. ولمعرفة مكان المناطق الدهنية على وجهك. يمكنك استخدام الطريقة التالية:

• اغسلي وجهك بمنظف رغوي

• جففيه عن طريق الربت.

• لا تضعي الملطف أو الكريم المرطب عليه لمدة نصف ساعة إلى ساعة.

• اضغطي منديلا ورقيا على وجهك بعد غسله.

البقع الدهنية على المنديل الورقي تبين لك المناطق الدهنية على وجهك.

- خطوات العناية بالبشرة المختلطة

هناك 4 خطوات أساسية في روتين العناية بالبشرة المختلطة:

1-أزيلي ماكياج العينين

أول خطوة في روتين العناية ببشرتك المختلطة هي إزالة ماكياج العينين. استخدمي مزيلا لماكياج العينين أساسه الزيت.

• امسحي بلطف كل ماكياج العينين لأن هذه المنطقة حساسة وعرضة للجفاف.

• لإزالة ماكياج العينين العنيد، اغمسي قطنة في مزيل ماكياج العينين.

• رشي وجهك بالماء البارد لإزالة الفائض من الزيت.

هل تستخدمين ماسكارا عادية أم ماسكارا مقاومة للماء؟ اختاري المنتجات المناسبة المصممة لإزالة نوع ماكياج العينين الذي تم استخدامه.

2- نظفي بشرتك جيداً

الخطوة الثانية في روتين العناية ببشرتك المختلطة هي تنظيف البشرة.

في الصباح، اختاري غسول وجه رغوي.

• دلكي القليل من غسول الوجه على البشرة الرطبة. ركزي على المناطق الدهنية في وجهك.

• اتركي غسول الوجه على وجهك لعدة دقائق لتفكيك الجراثيم والأوساخ.

• اشطفي وجهك بالماء البارد.

• يساعد التنظيف اللطيف والعميق على المحافظة على نظافة المناطق الدهنية وتخليص مسام بشرة الأنف من الترسبات العالقة بها.

في المساء، اختاري منظف وجه كريمي

• ضعي القليل من المنظف الكريمي على البشرة.

• دلكي جيدا. ركزي على المناطق الجافة من البشرة.

• امسحي المنظف باستخدام القطن.

• يساعد هذا الأمر في الحفاظ على نظافة المناطق الجافة من البشرة ويهدئها.

اختاري منتجات العناية بالبشرة المناسبة المخصصة لنوع بشرتك.

3- التلطيف ضروري أيضاً:

الخطوة الثالثة في روتين العناية ببشرتك المختلطة هي تلطيف الوجه باستخدام التونر.

استخدمي نوعين مختلفين من ملطفات الوجه: للمناطق الدهنية، استخدمي ملطفا أقوى مثل مستحضر قابض، وللمناطق الجافة اختاري ملطف وجه لطيفا خاليا من الكحول.

امسحي الملطف على البشرة باستخدام القطن، واحرصي على اختياره بما يتناسب مع نوع بشرتك.



4- الترطيب أولا وأخيراً:

الخطوة الرابعة في روتين العناية ببشرتك المختلطة هي ترطيب الوجه. استخدمي لذلك كريما مرطبا جيدا على المناطق الجافة. تعمل كريمات الترطيب إما من خلال زيادة تغلغل الماء في البشرة أو من خلال تقليل نسبة تبخر الماء من سطح البشرة.

استخدمي نوعين مختلفين من الكريمات المرطبة: في النهار، استخدمي كريم مرطب خفيف، واستخدمي كريم ترطيب غني في الليل.

• ضعي بضع نقاط من المرطب على الوجه.

• وزعي المرطب على كامل الوجه بحركات دائرية تصاعدية. ركزي على المناطق الجافة من البشرة.

• استخدمي منديلا ورقيا لإزالة المرطب الزائد من المناطق الدهنية من البشرة.