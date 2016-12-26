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لكَ ولها.. هذه هدايا "أوميغا" لنهاية هذا العام

المصدر: رانيا لوقا - العربية.نت
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تُشارك ساعات Omega السويسرية الفاخرة باحتفالات نهاية العام من خلال مجموعة خاصة من الساعات النسائية والرجالية تصلح لأن تتحوّل لأجمل الهدايا.

من أبرز الساعات الرجالية التي قدّمتها Omega في هذه المجموعة: الإصدار الخاص من ساعة Globemaster Annual Calendar التي يرافقها سوار جلديّ باللون الأخضر الداكن وساعة Speedmaster Dark Side of the Moon التي تشكّل تحيّة إلى رواد فضاء مركبة Apollo8 وهي مصنوعة من السيراميك الأسود الأنيق.

أما الساعات النسائية التي تضمّنتها هذه المجموعة فتتخذ شكلين مختلفين مع ساعة Constellation Petite Seconde وساعة De Ville Ladymatic.

وتتميّز الأولى بتصميمها الكلاسيكي العصري الذي تضيف عليه حبّات الماس لمسات فاخرة، أما الثانية فتتميّز بإصدارها الخاص الذي يختلط فيه المعدن الذهبي بالفضّي وتتزيّن أيضاً بحبّات الماس.

Constellation petite Seconde Constellation petite Seconde
De Ville Ladymatic De Ville Ladymatic
Speedmaster Dark Side of the Moon Speedmaster Dark Side of the Moon
Globemaster Annual Calendar Limited Edition Globemaster Annual Calendar Limited Edition

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